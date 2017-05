Schock vorm GNTM-Finale! Heidi Klum im Krankenhaus

Nur wenige Tage vor dem GNTM-Finale 2017 bestätigt Heidi Klum eine bestürzende Nachricht: Die Model-Mama musste ins Krankenhaus. Ist ihre Gesundheit ernsthaft in Gefahr?

Oberhausen - Ob in Mannheim, auf Mallorca oder in Oberhausen: Beim heiß ersehnten „Germany‘s Next Topmodel“-Finale müssen Fans jedes Jahr aufs Neue mit allem rechnen. Erst im Jahr 2015 überschattete eine Bombendrohung das Mega-Event in der SAP-Arena Mannheim - damals mussten rund 15.000 Menschen die Konzerthalle verlassen, während die Live-Übertragung im Fernsehen schlagartig unterbrochen wurde.

Um einen möglichst sonnigen Kontrast zu schaffen, fand die Show im darauffolgenden Jahr prompt vor exotischer Kulisse statt: Erstmals in der „Germany‘s next Topmodel“-Geschichte wurde das schönste Mädchen Deutschlands unter freiem Himmel und im viel besungenen 17. deutschen Bundesland Mallorca gekürt (zur Erinnerung: 2016 erhielt Kim Hnizdo das bedeutungsschwerste Foto der Show, das Cover der Cosmopolitan).

GNTM-Finale 2017: Wird Heidi in diesem Jahr auf Krücken auflaufen?

Das GNTM-Finale 2017, das am 25. Mai ab 20.15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt wird, wird nach alter Tradition auf deutschem Boden stattfinden. Trotzdem erwartet die circa 8500 Besucher der Oberhausener Arena dieses Jahr womöglich ein außergewöhnlicher, wenn nicht sogar außerplanmäßiger Auftritt.

Denn Bilder, die bis vor kurzem im sozialen Netzwerk Instagram kursierten, lassen vermuten, dass Model-Mama Heidi Klum nicht in gewohnter Manier über den imposanten Laufsteg stolzieren wird. Vielmehr könnte es sogar sein, dass sich die 43-Jährige bei ihrem Walk auf Krücken stützen muss.

Heidi Klum musste ins Krankenhaus

Auf den Bildern, die Heidi kürzlich in einer so genannten Instagram-Story veröffentlicht hat, liegt die GNTM-Jurorin mit hochgekrempelter Jeans und Sonnenbrille, die ihre verbissene Miene nicht ganz verbergen kann, auf einer Krankenhaus-Liege. Offenbar musste sie sich nur wenige Tage vor dem Finale einer klinischen Untersuchung am rechten Bein unterziehen - und das, obwohl sie noch am Sonntag vertraut professionell und scheinbar unversehrt über den Laufsteg in Cannes geschritten war.

Honored to have been a part of #FashionForRelief last night in #Cannes. Amazing work @iamnaomicampbell and happy birthday! @tristanfewings @gettyentertainment Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am 22. Mai 2017 um 18:44 Uhr

Natürlich bimmelten beim Anblick der lädierten Model-Mama bei vielen Fans die Alarmglocken - denn eine ernsthafte Verletzung könnte Heidis glamourösen Auftritt gefährden, wenn nicht sogar zunichte machen. Die 43-Jährige gab mit weiteren Bildern, die sie auf ihren sozialen Netzwerken teilte, jedoch sogleich Entwarnung: Ein Arzt diagnostizierte dem Supermodel einen Muskelfaserriss. Wie es dazu kommen konnte, ist bislang noch unklar.

Thomas “Aufgeregt? Come on!“ Hayo steht Heidi bei

Heidi bestätigte mit einer geposteten Röntgenaufnahme, dass zumindest nichts gebrochen ist - dokumentierte allerdings auch, dass sie das Bein kurz nach der Untersuchung verbinden lassen und hochlegen musste.

Immerhin musste Heidi diese schweren Stunden nicht alleine durchstehen: Heidis detailliertem Lagebericht zufolge leistete ihr ausgerechnet Thomay Hayo - der Mit-Juror, der also Einziger sieben Jahre in Folge an Heidis Seite in der Show überlebte - Gesellschaft.

Die Diagnose: Glück im Unglück?

Obwohl viele Fans bei der Nachricht von Heidis Muskelfaserriss erleichtert aufgeatmet haben dürften, steht ihr Auftritt am Donnerstag nach wie vor auf der Kippe. Denn auch mit einem Muskelriss ist nicht zu spaßen.

Es bleibt nun abzuwarten, ob sich Heidi bis zum großen Tag wieder vollständig auskurieren kann - oder am Ende ihres Walks zur Abwechslung einmal keines ihrer „Girls“, sondern sie selbst mit den unliebsamen Worten „Du wackelst leider!“ empfangen wird. Außerdem haben Heidi und ihre Boys eigentlich eine Choreographie geplant - vergangene Woche wurden die drei bei den Proben gezeigt. So soll der große Final-Abend am Donnerstag eröffnet werden... Vielleicht also müssen die GNTM-Macher sich wieder auf ein Finale einstellen, bei dem nicht alles nach Plan läuft.

sl