Heiße Poolbilder von Mareike Lerch lassen die Gerüchteküche brodeln

Maintal - Heiße Gerüchte machen die Runde bei Germany's Next Topmodel. Und im Zentrum der Gerüchteküche steht: das Tattoo-Model Mareike Lerch aus Maintal. Die GNTM 2020 Staffel auf ProSieben scheint einiges in Petto zu haben, denn ein Knutsch-Bild tauchte auf Instagram auf. Doch beginnen wir beim Anfang.

GNTM 2020 auf ProSieben: Mareike Lerch versteht sich gut mit Julia

Dass Mareike Lerch und Julia P. sich sehr gut verstehen, ist für alle Fans von Germanys Next Topmodel (ProSieben) so etwas wie Grundwissen. Das zeigen die 17-jährige Julia und das Tattoo-Model aus Maintal auch gerne vor der Kamera. So zeigt ein Instagram Foto die beiden Mädchen beim Mitternachtsschwimmen. Leicht bekleidet und eng umschlungen blicken die Kandidatinnen von GNTM 2020 in die Kamera.

Vielleicht hat dieses Bild schon das ein oder andere Gerücht entfacht. Zumal allseits bekannt ist, dass GNTM-Kandidatin Julia bisexuell ist. Die geht offen mit ihren Vorlieben um und beantwortet auch Fragen ihrer Fans auf Instagram zu ihrer Sexualität sehr offenherzig. In der Fragerunde, die Julia P. auf Instagram abhält, wird prompt die Frage gestellt: „Hast du eigentlich was mit Mareike von GNTM am laufen? (sic)“

Die Kandidatin von GNTM 2020 (ProSieben) beantwortet die Frage mit einem „Ich heule HAHAHAHAHAHA (sic)“ und verlinkt Mareike Lerch. Die reagierte auf ihrem Instagram-Account mit den Worten: „ich bin wahrscheinlich trotzdem ihr secret crush!!!!!(sic)“. Kein Wunder also, dass ein Kuss-Foto für weiteren Gesprächsstoff sorgt.

GNTM 2020 auf ProSieben: Mareike Lerch küsst Julia innig

Wieder ist es ein Pool-Foto, dass die Kandidatinnen von GNTM 2020 (ProSieben) zeigt. Wieder ist es Nacht. Diesmal küsst Mareike Lerch aus Maintal Julia innig auf die rechte Wange. Julia teilte das Foto in ihrer Story auf Instagram und verpasste ihm viele rote Herzen in der Bildunterschrift

+ Die Germany's Next Topmodel Kandidatinnen Mareike Lerch und Julia P. eint eine sehr enge Freundschaft. Und hierhandelt es sich nicht um das erste Pool-Foto der Mädchen. © Screenshot Instagram Story von julia.gntm2020.official

Und auch Mareike Lerch reagierte und postete das Foto ihrerseit. In der Bildunterschrift fügt sie noch hinzu: „Meiner Meinung nach hat @julia.gntm2020.official die Küsschen auch verdient, was meint ihr? (sic)“.

Es sieht ganz danach aus, als würde es nicht langweilig werden. Das war auch nicht das erste Mal, das Mareike Lerch ihr Potenzial unter Beweis stellt, wenn es darum geht, die Gerüchteküche bei GNTM 2020 am Brodeln zu halten. So zeigte sie GNTM-Model Mareike Lerch auf Instagram fast hüllenlos. Auch ihre Geheimnisse teilt sie gerne mit der Öffentlichkeit. So plauderte Germany‘s Next Topmodel Kandidatin Mareike Lerch über ihre Tattoo Geheimnisse. Wie es weiter geht, ist bei Germany‘s Next Topmodel auf Prosieben (immer donnerstags, 20.15 Uhr) zu sehen.