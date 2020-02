GNTM 2020: Hat Heidi Klum mit diesem Auftritt die Finalistinnen schon verraten?

Heidi Klum taucht auf einer Party auf - begleitet von zwei GNTM-Kandidatinnen. Das Pikante: Noch müssten über 20 Mädchen im Rennen sein

Heidi Klum lässt sich von zwei Teilnehmerinnen zur Gala der Foundation for Aids Research begleiten.

Auch in den vergangenen Jahren war das so.

Und meist kamen diese Kandidatinnen in der Show besonders weit.

New York - Wie Bild (hinter der Bezahlschranke) veröffentlichte, hat sich Heidi Klum vielleicht etwas Peinliches geleistet. Zumindest dürfte ihr Auftritt auf der Gala der Foundation for Aids Research die Gerüchteküche zum Köcheln bringen: Stehen die Siegerinnen der Show schon fest, bevor diese abgedreht ist? Der rote Teppich auf der Megaparty in New York ist in jedem Fall ein Spoiler, schreibt das Blatt.

Heidi Klum: Spoiler auf das GNTM-Finale?

Während die Zuschauer auf ProSieben erst die zweite Folge von Germany´s Next Topmodel* sehen, sind die Dreharbeiten unterdessen schon viel weiter: Mit nur noch etwa zehn Kandidatinnen arbeiten die Macher der Show - hinter verschlossenen Türen natürlich.

Doch wahre Fans blicken mit besonderem Interesse auf die Gala in New York: Schon 2018 durfte die spätere Siegerin Toni Heidi Klum* begleiten, im Jahr 2016 waren Kim Hnizdo und Elena Carrière dabei - und schafften es später auf Platz 1 und 2.

Auf Instagram zeigt Heidi* unterdessen eine ganz andere Kandidatin als ihre beiden Begleiterinnen mit dem #ichbingermanysnexttopmodel2020 - ganz ernst dürfte der Hashtag natürlich nicht gemeint sein.

Heidi Klum: Welche ihrer Kandidatinnen dürfen sich vielleicht auf das Finale freuen?

Doch welche Kandidatinnen wurden dann in diesem Jahr auf der Gala an Heidis Seite entdeckt? Über den ganz besonderen Auftritt freuen durfte sich die 19-jährige Tamara aus Wien, die sich als Drama-Queen inszeniert.

Die zweite Begleiterin ist den Zuschauern noch kein Begriff: Jacky gehört zu den drei Nachrückerinnen der Staffel und wird erst am kommenden Donnerstag im TV zu sehen sein. Dann allerdings mit einer ganz anderen Frisur als auf der Party in New York. Nach ihrem tollen Gala-Auftritt zu urteilen, hätten es die beiden Mädchen auf jeden Fall verdient, ganz vorne mit dabei zu sein!

Außerdem hat die Modelmama in Folge 2 noch etwas ganz anderes verraten: Will Heidi Klum noch ein Baby?

Rubriklistenbild: © AFP / ANGELA WEISS