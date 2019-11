Untenrum-Panne: Giulia Siegel zeigt hier deutlich mehr als sie vermutlich wollte

Giulia Siegel ist auf Instagram eine Blamage unterlaufen: Denn untenrum war weit mehr zu sehen als vermutlich geplant.

Ibiza - DJane Giulia Siegel (44) zeigt sich gerne und oft auf Instagram - auch mit ihrem sechs Jahre jüngeren Freund Ludwig Heer, mit dem sie derzeit ihr Dreijähriges feiert. Dem dürfte allerdings nicht gefallen, wie sie ihn auf Instagram zeigte.

Video: Peinliche Instagram-Panne: Jetzt spricht Giulia Siegel

Wie Bild.de berichtet, gab die 44-jährige DJane ihren Followern auf Instagram einen sehr tiefen Einblick: Sie filmte sich und ihren Freund Ludwig im Bad. Allerdings war der gerade erst aus der Dusche gekommen und war dementsprechend noch unbekleidet. Gerade war er dabei, sich mit einem Handtuch zu bedecken, allerdings zu spät für die Instagram-Aufnahme. Im Nachhinein reagierte sie auf den Fauxpas.

Peinliches Video: DJane Giulia Siegel zeigt bestes Stück ihres Freundes in Instagram-Story

Schon kurz nach der Veröffentlichung des Videos auf Instagram löschte Giulia die Instagram-Story wieder: Offensichtlich war die Aufnahme des „kleinen Ludwig“ ein Versehen. Am Abend vor dem Video hatte Giulia sich und ihren Freund verliebt beim romantischen Dinner und in ihrer Villa gezeigt, in der das Liebespaar seit einigen Tagen Urlaub macht.

+ Giulia Siegel zeigte mehr als sie wollte - der Balken ist von uns. © Screenshot

