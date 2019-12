Gina-Lisa Lohfink wechselt wieder den Look – Disney-Star inspiriert sie zu neuer Haarfarbe

Gina-Lisa Lohfink aus dem Kreis Offenbach wechselt wieder ihren Look. Der Disney-Star inspiriert sie zu einer neuen Haarfarbe.

Rödermark – Das blonde Haar ist lange das Markenzeichen von Gina-Lisa Lohfink gewesen. Das Model aus Rödermark (Kreis Offenbach) bleibt ihrem Look eigentlich über Jahre hinweg treu, variierte ihre Haarfarbe nur ab und zu. Doch so einen krassen Wandel wie in diesem Jahr hat es bei ihr noch nicht gegeben. Denn jetzt hat Gina-Lisa Lohfink innerhalb von wenigen Wochen schon die dritte Haarfarbe - und wieder ist es eine andere.

Gina-Lisa Lohfink macht Lied mit Dante Thomas – und wechselt dafür die Haarfarben

Alles fing vor ein paar Monaten an. Die Ex-„Germany's next Topmodel“-Kandidatin aus Rödermark nahm gemeinsam mit einem bekannten US-Musiker einen neuen Song auf. Es handelte sich um niemand geringeren als Sänger Dante Thomas, der vor allem für seinen Hit „Miss California“ bekannt ist.

Extra für den Videodreh mit Dante Thomas änderte Gina-Lisa Lohfink plötzlich ihren Look. Aus der frechen Blondine wurde eine dunkelhaarige Schönheit, die im Musikvideo gemeinsam mit Dante Thomas in einem weißen Lamborghini Huracan durch die Gegend fuhr. Gina-Lisa Lohfink hat sich dabei natürlich etwas gedacht.

Gina-Lisa Lohfink aus dem Kreis Offenbach will eine Señorita sein – doch der Look hält nicht lange

„Ich will da als echte Señorita rüberkommen und die ist natürlich dunkelhaarig und nicht blond. Ich sehe jetzt aus wie Pocahontas“, erklärte Gina-Lisa Lohfink damals ntv.de. Doch die Zeiten der Señorita sind jetzt vorbei. Das Model aus Rödermark (Kreis Offenbach) hat ihren Look wieder komplett geändert.

Doch nach blond und schwarz kommt keinesfalls wieder blond, sondern Gina-Lisa Lohfink probiert einmal etwas ganz Neues. Sie trägt jetzt rot – und nimmt sich einen berühmten Disney-Star als Vorbild. „Ich bin jetzt Rot. Wie Arielle, eine Weihnachts-Arielle. Ich liebe es sehr, es passt doch so gut zur Adventszeit“, begründet die 33-Jährige ihren Wandel bei der „Bild“-Zeitung.

Offenbach: Gina-Lisa Lohfink serviert Essen für arme Menschen

Den neuen Look legt sich Gina-Lisa Lohfink aus Rödermark extra für das „Weihnachtsgans-Essen für Obdachlose" am Donnerstag in den Römerhallen in Frankfurt zu. Dort serviert sie gemeinsam mit vielen bekannten Persönlichkeiten essen für die ärmsten Menschen der Stadt Frankfurt. „Weihnachten ist doch so eine schöne Zeit. Ich möchte für alle da sein. Auch für die Armen dieser Welt. Und helfen“, sagt das Model.

Gina-Lisa Lohfink findet ihre neue Friseur „echt Mega“

Die neue Haarfarbe hat das Model aus Rödermark (Kreis Offenbach) vom Friseur ihres Vertrauens in Essen bekommen. Dort ist sie extra für die rote Mähne hingefahren. Doch welche Haarfarbe gefällt ihr eigentlich am Besten? „Ich finde mich mit allen Haarfarben toll. Blond war ich ja sehr lange. Jetzt finde ich den roten Look natürlich echt Mega“, ist Gina-Lisa Lohfink begeistert.

von Christian Weihrauch