Model Gina-Lisa Lohfink hat ein neues Tattoo und macht damit ihren Hatern eine Ansage auf Instagram

Model Gina-Lisa Lohfink ist ziemlich stolz auf ihr neues Tattoo. Auf Instagram präsentiert sie es stolz und verbindet damit offensichtlich eine Ansage an ihre Hater.

Rödermark – Gina-Lisa Lohfink bezeichnet sich selbst gern als Tattoo-Model. Kein Wunder, denn den Körper des Models aus Rödermark (Kreis Offenbach) bedecken zahlreiche Tattoos – und immer wieder kommen neue hinzu. Jetzt hat sie sich ein neues Motiv auf den Rücken stechen lassen, wie eine Story bei Instagram zeigt. Es soll eine besondere Bedeutung haben.

Model Gina-Lisa Lohfink zeigt neues Tattoo bei Instagram: Lässig sitzt sie auf dem Stuhl

Gina-Lisa Lohfink liebt Tattoos und überrascht ihre Fans regelmäßig mit neuen Motiven. Wie aus dem Nichts postet sie jetzt wieder eine Story bei Instagram, die wenig überraschendes enthüllt. Das Model aus Rödermark hat sich wieder ein neues Tattoo stechen lassen. Langsam führt sie ihre Fans in der Story an das neue Motiv heran, das eine tiefere Bedeutung haben könnte. Das deutet Gina-Lisa Lohfink jedenfalls in der Story bei Instagram an.

Dort ist das Model beim Tätowierer zu sehen. Sie sitzt lässig auf dem Stuhl und lässt sich auf dem Rücken das neue Motiv tätowieren. Für Gina-Lisa Lohfink ist ein neues Tattoo nämlich fast schon Routine, denn erst jüngst ließ sie sich ein irres Motiv in die Haut stechen. Ihre Fans waren begeistert, einige aber auch überrascht.

Model Gina-Lisa Lohfink erntet bei Instagram viel Lob für neues Tattoo

Irre ist das neue Tattoo des Models aber keinesfalls. Es zeigt ein Auge zwischen den Schulterblättern von Gina-Lisa Lohfink. Dabei überraschen vor allem die Farben – eine Kombination aus blau und rot. Dafür erntet sie bei Instagram viel Lob von den Fallowern des Tattoo-Studios.

„Sehr schönes Motiv. Die Umsetzung mit den Farben ist Mega. Tolle Arbeit!!“, schreibt beispielsweise eine Nutzerin. Eine andere schließt sich dem an: „Tolle Arbeit! Hammer Farben! Mega!“ Kritik gibt es unter dem Post bei Instagram keine.

Das Tattoo scheint für Gina-Lisa Lohfink eine tiefere Bedeutung zu haben – jedenfalls deutet sie das in der Story bei Instagram an. Das Model schreibt nämlich #machkeinaugebeimirläuft. Das Model bedient sich dabei der Kombination zweier jugendsprachlicher Ausdrücke, nämlich „Mach kein Auge“ und „Läuft bei mir“.

Neues Tattoo von Model Gina-Lisa Lohfink: Sendet sie bei Instagram Nachricht an ihre Hater?

„Mach kein Auge“ bedeutet so viel wie „Sei nicht (so) eifersüchtig“, „Sei nicht (so) neidisch“ oder „Sei nicht (so) missgünstig.“ „Läuft bei dir“ wird teils auch ironisch verwendet, um auf Misslungenes mit einem Augenzwinkern zu reagieren. Gina-Lisa Lohfink scheint mit dem neuen Tattoo bei Instagram eine Botschaft an ihre Neider zu schicken.

Von Christian Weihrauch