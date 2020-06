„Miracle by Gina-Lisa“: Model eröffnet Bar in Münster mit großem Pomp

Sie fährt mit dem Lamborghini vor, schreitet durchs Fotografenspalier und eröffnet unter großem Pomp ihr Lokal in Münster: Model Gina-Lisa Lohfink präsentiert sich als Gastro-Queen für „jede Art von Klientel“.

Münster – Rot war der Teppich, rot das Band, das zerschnitten wurde von Gina-Lisa Lohfink, beides nur getoppt von den prallen Lippen der neuen Barbetreiberin. „Miracle by Gina-Lisa“ in der Darmstädter Straße 2 in Münster (Kreis Darmstadt-Dieburg) wurde am Dienstagabend (09.06.2020) feierlich eröffnet und bereits am Montagabend einem halben Dutzend Presseleuten und einigen Freunden und Mitstreitern mit großem Pomp vorgestellt.

Gina-Lisa Lohfink: Model fährt mit Lamborghini bei ihrer Bar-Eröffnung in Münster vor

Dort, wo es bis vor ein paar Monaten über 20 Jahre lang leckere Balkanküche und auch Kaffee und Kuchen gab, kocht ab sofort Model Gina-Lisa Lohfink ihr Süppchen zusammen mit Viktoria Zschommler und Jonas Mazylis, den beiden Mit-Geschäftsführern. Zwar war der Pressetermin nicht öffentlich gemacht worden, dennoch fanden sich zahlreiche Zaungäste am Platz des Friedens ein. Nachmittags war eine Bühne hinter dem bronzenen Schwan im Biergarten des neuen Lokals mit Balkan-Vergangenheit aufgebaut worden, zwischen den Rosensträuchern blitzten Scheinwerfer, am Eingang waren frühzeitig Türsteher postiert: Die gesamte Nachbarschaft wusste: Heute kommt Model Gina-Lisa.

Wie es einem Star gebührt, kam Gina-Lisa Lohfink auch mit einiger Zeit Verspätung. Für 19 Uhr terminiert, kündigte infernalischer Lärm 50 Minuten später die Ankunft der Diva aus Rödermark an. Erst war es ein feuerwehrroter Ferrari, der vorfuhr. Der Fotograf des 33-jährigen Models sondierte die Lage und signalisierte: Sie kommt. Es folgte Minuten später eine zweite, laut röhrende Sportwagen-Flunder. Dann brüllte der Motor des quietschgelben Lamborghini, der direkt neben dem Schwan zum Stehen kommen sollte.

Gina-Lisa Lohfink: Model aus Rödermark (Kreis Offenbach) stöckelt im knappen Outfit durchs Blitzlicht

Von Fotografen und Schaulustigen umringt entstieg die neue Gastro-Gina-Lisa Lohfink dem sehr tief liegenden Gefährt, so elegant es die High Heels eben zuließen. Die beiden Geschäftspartner umschwirrten die Diva ebenso wie eine Handvoll Handy- und Videografen, Küsschen hier und da – Corona war einen Moment ausgeblendet, alles drehte sich um Münsters neue Shishabar-Queen.

Model Gina-Lisa Lohfink stöckelte durchs Blitzlichtgewitter über den roten Teppich vor die Werbewand im Scheinwerferlicht, um sich dort allein, mit Partnern und schließlich ihrer kompletten Entourage ablichten zu lassen. Mund-Nase-Schutz blieb außen vor, ist ja schließlich eine große, mirakulöse Familie, ein Ein-Bar-Haushalt eben.

Gina-Lisa Lohfink: Großes Schaulaufen des Models aus dem Kreis Offenbach

Dem großen Schaulaufen folgte der symbolische Bänderdurchschnitt vor dem Lokal in Münster, und das war es dann auch schon. Fünfzig Minuten warten für fünf Minuten Gina-Lisa-Lohfink-Huldigung – wat mutt, dat mutt. Ins Innere der neuen Shisha-Kuchen-Bar „Miracle by Gina-Lisa“ durften dann nur noch die Fotografen. Einzeln, wegen der Enge und der Corona-Krise*, wie man verdeutlichte. Und hier galt dann auch Mundschutzpflicht. Für die Lichtbildner. Das gesichtsprägende Markenzeichen der Primadonna aus Rödermark (Kreis Offenbach) sollte freilich keine Verhüllung erfahren.

Statt Gyros stehen bei Gina-Lisa Lohfink jetzt Baguettes, Popcorn, Flammkuchen und Obstteller auf der Karte. Nachmittags. Abends kann man zur Shisha auch mal selbst Cocktails mixen, aber „alles auf eigene Gefahr“. Klar, dass hier auch die exotischsten Drinks von Fachleuten serviert werden.

Gina-Lisa Lohfink: Corona machte es der Bar „Miracle by Gina-Lisa“ in Münster schwer

Gina-Lisa Lohfink will eigenem Bekunden zufolge zwei- bis dreimal die Woche die Gäste beehren, dabei eher weniger hinterm Tresen stehen, sondern sich unters Besuchervolk mischen. Sie will „jede Art von Klientel“ empfangen: „Ich will Jung und Alt dort haben, auch Lesben und Schwule. Ein bunter Ort, der Spaß machen soll. Kein Drecksloch“, so die 33-Jährige gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung vor einiger Zeit. Denn eigentlich sollte das Lokal schon längst eröffnet sein, doch die Corona-Pandemie machte dem Model aus Rödermark (Kreis Offenbach) einen Strich durch die Rechnung.

Am Dienstagabend ging es auch noch schaum(wein)gebremst los. Die Anfragen nach Reservierungen sind dem Model zufolge jetzt schon so viele, dass Gina-Lisa Lohfink sich eine Überraschung für ihre Fans überlegt hat. Sie hat 40 Plätze für den ersten Abend bei Instagram verlost. Von Mittwoch (10.06.2020) an können sich Interessierte auf ganz gewöhnlichem, unwunderbaren Weg Plätze im Lokal oder Biergarten reservieren.

