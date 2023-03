„Gibt kein besseres Material“: Will Meghan Krönung für ihre Biografie nutzen?

Auf Prinz Harrys Memoiren soll schon bald ein Buch von Meghan Markle folgen. Die Krönung von König Charles könnte da spannendes Futter liefern.

Montecito – Prinz Harry (38) hat mit seiner Biografie „Spare“ (dt.: „Reserve“) abgeliefert, sein Werk brach sämtliche Rekorde und verkaufte sich bereits millionenfach. Da ist es nicht verwunderlich, dass auch seine Ehefrau Meghan Markle (41) über eine Veröffentlichung ihrer eigenen Memoiren nachdenkt. So könnte sie ihre Sicht der Dinge schildern – und ganz nebenbei noch eine Stange Geld einsacken.

Nachschub für „Spare“: Meghan Markle braucht Neuigkeiten für ihre Memoiren

„Angesichts des Erfolgs von ‚Spare‘ haben Meghans Memoiren jetzt höchste Priorität“, berichtet ein Insider laut The Sun. „Nachdem sie Harrys Verkäufe gesehen haben, sind sie überzeugt, dass sich Meghans Geschichte in ihren eigenen Worten noch besser verkaufen kann, insbesondere in den USA.“ Die Herzogin von Sussex soll „darüber nachzudenken, ganz offen über ihre Zeit im königlichen Rampenlicht zu sprechen“.

Nachdem Prinz Harry in seiner Biografie bereits zum Rundumschlag gegen die britische Königsfamilie ausgeholt hat, bräuchte Meghan Markle jetzt neuen Stoff, um keinen reinen Abklatsch von „Spare“ zu produzieren. Und was könnte sich da besser eignen, als ein erneutes Aufeinandertreffen mit der Royal Family bei der Krönung von König Charles III. (74) und Camilla (75) am 6. Mai!

Gibt es besseres Material als eine Krönung, bei der sie sich nach alldem, was passiert ist, mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen, und bei der sie der königlichen Familie in einem entscheidenden Moment gegenübertreten?

Teilnahme an der Krönung: So bleiben Meghan und Harry in Hollywood im Gespräch

Journalist Joshua Rom erklärt im Interview mit Fox News, dass Meghan und Harry ihre Verbindung zur britischen Königsfamilie erhalten müssten, um „zukünftige Projekte“ nicht zu gefährden. Die Sussexes würden zwar „sehr auf ihren Ruf achten“, dennoch befinden sich ihre Beliebtheitswerte in den USA weiterhin im Sinkflug. „Die Hollywood-Elite beginnt, sich zu distanzieren, Leute wie Oprah distanzieren sich“, so Royal-Experte Rom.

Ein glamouröser Auftritt bei der Krönung von König Charles und Königsgemahlin Camilla könnte helfen, Meghans und Harrys ramponiertes Image wieder aufzupolieren. Wenn dabei noch eine gute Geschichte für die Memoiren der Herzogin von Sussex herausspringt – umso besser. Jetzt müssen nur noch Prinz Harrys Forderungen für die Krönung erfüllt werden, dann sollte einer Teilnahme der Sussexes nichts mehr im Wege stehen.