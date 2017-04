So sexy zeigt sich Katy Perry bei Instagram

Hat sie Probleme mit dem Selbstwert? Katy Perry postet auf Instagram ein heißes Hotpants-Foto. Und gibt zu: gefunden hat sie das sexy Bild unter der Google-Suche "Katy Perry hot".

Katy Perry ist eine selbstbewusste Frau - möchte man meinen! Dieses megasexy Bild in Hotpants und BH postet die schöne Sängerin nun auf ihrem Instagram-Account.

katy_sexy

Ihre Fans sind begeistert: „Du bist perfekt!“, kommentiert ein Instagram-User. Der Grund für das sexy Posting? Zuletzt zeigte sich Katy auf Instagram ganz natürlich: ungeschminkt und mit Schlabber-Pulli. Nun gesteht sie: „Was feeling insecure about my last two posts!“ (dt.: „Ich war unsicher wegen meinen letzten beiden Posts!“).

katy_perry_insta

Auch dafür, ein Foto von sich bei der Gesichtsmassage zu posten, ist Katy sich nicht zu schade.

katy_perry_gesichtsmassage

Dabei hat eine Frau wie Katy Pery keinen Grund zur Unsicherheit: Die Fans sind von ihrem Selbstbewusstsein begeistert - egal, ob sie sich im weiten Pullover oder in sexy Dessous zeigt. Ein Instagram-Nutzer etwa kommentiert ihren Schlabber-Look: „Ich liebe dieses Bild! Es zeigt die echte Katy!“

jo