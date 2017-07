Gerard Butler sucht Frau fürs Leben

Erst letztens versuchte der schottische Schauspieler wieder ein Flirtversuch im VIP-Club „Catch“ in Los Angeles. Die junge Frau aber meinte, der Typ sei alt genug, um ihr Opa zu sein. So fies! Dabei träumt Butler einfach nur von einer Langzeitbeziehung.

Berlin - Der schottische Schauspieler Gerard Butler (47) würde nach eigenen Worten gern heiraten. „Oder wenigstens eine Langzeitbeziehung führen“, sagte Butler („Gods of Egypt“) der „Bild“-Zeitung (Samstag). „Und es ist echt Zeit für Kinder!“ Früher habe es immer geheißen: „Genieße doch deine Zeit als Junggeselle.“ Jetzt gehe es eher in die Richtung: „Junge, was läuft bei dir denn falsch?“ Über seinen Frauentyp sagte der Hollywood-Star, er habe schon alle möglichen Freundinnen gehabt. „Ich mag ein paar Kilo mehr - das ist kuschelig.“

Aber mit den Frauen läuft es bei ihm seit einigen Monaten nicht so rund. Erst kürzlich feierte Gerard Butler im VIP-Club „Catch“ in Los Angeles. Dabei versuchte er mit einer jungen Frau anzubandeln, aber die ließ ihn eiskalt abblitzen. Sie soll ihn gar nicht toll gefunden haben und antwortete laut Promiflash: „Iiih, der Typ war alt genug, um mein Opa zu sein!'" Das hat gesessen! Dabei mimt Butler in seinen Schauspielrollen oft coole, charmante Typen - wie im „Kautionscop“ oder „P.S: Ich liebe dich“. Hoffen wir, dass sich das Blatt beim Schauspieler bald wendet. Zumindest trifft er sich wieder regelmäßig mit seiner Ex-Freundin Morgan Brown - ob es hier eine Versöhnung gibt?

nm/dpa

Rubriklistenbild: © dpa