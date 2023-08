Das Unternehmen, das die Geissens reich machte: Wem gehört „Uncle Sam“ heute?

1995 verkauft Robert seinen Anteil

Robert Geiss‘ Wohlstand ist auf ein Unternehmen zurückzuführen – „Uncle Sam“. Der Geissens-Protagonist verkauft die Firma 1995 für viel Kohle. Wir verraten, wem sie heute gehört:

Dass die Geissens einiges an Moneten haben, ist kein Geheimnis – ganz im Gegenteil: Reichtum ist wohl eines größten Aushängeschilder der Millionärsfamilie. Sowohl Robert und Carmen Geiss als auch deren beide Töchter Davina und Shania zeigen gerne, was sie haben. Bei RTLZWEI können Zuschauer in ihre Welt mit Luxusyacht und Pracht eintauchen. Was MANNHEIM24 über die Grundlage ihres Vermögens, auch bekannt als „Uncle Sam“, weiß:

Sendung Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Famile Sender RTLZWEI Drehort Saint-Tropez, Monaco

Robert Geiss verkauft „Uncle Sam“ im Jahr 1995

Die Grundlage für sein Vermögen schafft Robert Geiss bereits 1995, als er seine erfolgreiche Firma Fitnesskleidung „Uncle Sam“ für verkauft. Das bringt dem Kölner rund 70 Millionen D-Mark (knapp 35 Millionen Euro) ein und ermöglicht weitere finanzielle Handlungsspielräume.

In einem Interview-Podcast mit Chris Wolf plaudert Robert darüber, wie er zusammen mit seinem Bruder Michael Geiss „Uncle Sam“ aufgebaute. Im selben Gespräch verrät er, wie die Geissens ihre 9 Fehlgeburten emotional verarbeiten konnten. Viele Themen werden angeschnitten, die das Licht der Öffentlichkeit bislang noch gar nicht erblickt hatten.

Wem Robert Geiss‘ ehemalige Firma „Uncle Sam“ heute gehört

Robert spricht davon, dass die Fitnessstudios damals (um 1986, als die Firma gegründet wurde) „wie Pilze aus dem Boden“ gehüpft seien – „eins nach dem anderen“. Zu dem Zeitpunkt wusste er: „Da müssen wir was machen“ und entschied sich dazu, Fitnessbekleidung herzustellen. Im Zeitalter der Katalogbestellungen legte er seine gedruckten Exemplare in etlichen Muckibuden aus und war überzeugt, dass bei „Uncle Sam“ für jeden was dabei sei.

Denn das Angebot umfasste nicht nur Sportbekleidung jeglicher Art wie etwa Shirts, Badehosen, Leggings und Co., sondern auch Freizeitbekleidung, Lifestyle-Artikel und Accessoires. Seit einigen Jahren kann man bei „Uncle Sam“ auch Lederbekleidung, Wäsche, Schuhe und Fitnessgeräte erwerben. Gemeinsam mit weiteren namhaften Lizenzen gehört Uncle Sam zum Handelsunternehmen Li & Fung.

Roberts Bruder Michael Geiss weiterhin Marktinhaber von „Uncle Sam“

Michael Geiss ist als Markeninhaber weiterhin aktiv tätig. Gemeinsam mit seinem Bruder schaffte er es zum großen Erfolg. Bald nach der Gründung hatten die beiden über 2.000 Mitarbeiter. Für die 90er-Jahre ein großer Boom. Doch Robert verkauft 9 Jahre nach Firmengründung seinen Anteil und macht anderweitig Geschäfte. Diese Einkommensquelle der Geissens beispielsweise kennt kaum jemand – die Millionärsfamilie verdient in unterschiedlichen Bereichen Geld.

Auch Shania und Davina Geiss verdienen ihre eigene Kohle – Papa Robert war es schon immer wichtig, dass die Kinder einen guten Geschäftssinn entwickeln und vor allem das tun, was ihnen Spaß macht. (mad)

Rubriklistenbild: © IMAGO/Montage HEADLINE24