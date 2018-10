Carmen Geiss postet Foto von Tochter Shania - Fans ärgern sich über ein Detail

Die Geissens touren um die Welt - doch damit könnte es bald vorbei sein. Die Yacht der Millionärsfamilie ist auf Grund gelaufen. Jetzt sorgt Carmen mit einem Foto ihrer Tochter für Aufsehen.

Update vom 28. Oktober 2018, 16.50 Uhr: Eigentlich sollten es Schnappschüsse aus dem Urlaub in Dubai sein, doch die Fans achten gerade bei einem Bild nur auf ein Detail. Carmen Geiss postete auf Instagram unter anderem ein Bild von sich in einem edlen Treppenhaus mit goldenem Geländer. „What a beautiful Night with our Kids and Friends!! #dubai“, schreibt Carmen.

Doch viele Fans achten nur auf das Bild von Tochter Shania. Der Grund: ihre Schuhe. „Warum lässt man ein so junges Mädchen so hohe Schuhe tragen“, lautet ein Kommentar. Denn die sind einigen Usern zu hoch. „Muss ein Mädel solche Schuhe tragen? Ich meine definitiv nicht!“, kommentiert eine Nutzerin den Style der 14-Jährigen. Es sind nicht nur die Schuhe, manchen stößt das gesamte Outfit der Tochter von Robert und Carmen Geiss auf, wie eine Nutzerin schreibt: „Furchtbar Kinder steht sowas nicht... schönes Sachen aber das kindergesicht passt überhaupt nicht“. Ein schwarzer Jumpsuit, der scheinbar geschnürt ist und so einen Blick auf den Rücken frei gibt. Dazu die hohen, scheinbar durchsichtigen Schuhe.

Andere Fans schreiben ganz einfach „ihr seht super aus“ oder „Shania ist ja ne richtige kleine Lady geworden“. Und stehen auf der Seite von Mutter Carmen. „Nicht weit fällt der Apfel“, meint ein User. Und: „.... wunderschön , hübsche Töchter habt ihr !! Ich finde es richtig schick “

Schock für „Die Geissens“: Als Carmen für Musikvideo vor Kamera steht, passiert das Unglück

Phuket/Thailand - Die Weltreise der Geissens steht auf Messers Schneide. Die „Indigo Star“ wurde schwer beschädigt, die Stimmung auf der Yacht der Familie ist im Keller. Passiert ist das Ganze bei Carmens Dreh zu ihrem neuen Musikvideo.

„Die Geissens“ bei RTL2: Hat sich die Weltreise für Robert und Carmen erledigt?

„Das ist eine Katastrophe! Das ist das Schlimmste, das passieren kann. So können wir nicht weiterfahren, jetzt ist die Weltreise hier erledigt“, sagt Carmen Geiss. Auch Ehemann Robert ist sauer.

Die Millionärsfamilie muss ihr Gefährt nun unumgänglich in den nächsten Hafen bringen. Dort muss es repariert werden. Das Problem: Im thailändischen Phuket ist das gar nicht so einfach. Zudem kostet eine Reparatur wohl eine große Summe.

„Die Geissens“ bei RTL2: Neues Musikvideo von Carmen Geiss - Unglück passiert beim Dreh

„Island in the Caribbean“ heißt Carmens neue Single. Die „Indigo Star“ war bei dem Dreh zu dem Musikvideo auf Grund gelaufen und schwer beschädigt worden. Um festzustellen, wie groß der Schaden ist, schauten sich Spezialtaucher das Boot von unten an.

Die Taucher kamen mit schlechten Nachrichten zurück: Die Schiffsschraube des Bootes wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Sie muss nun auf jeden Fall repariert werden.

Die Entscheidung für die Familie Geiss steht nun also bevor: Wird das Boot repariert, oder müssen die Geissens zurück nach Hause fliegen?

„Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie“ ist eine RTL-2-Doku-Soap über die Millionärsfamilie Geiss. Aktuell läuft die 14. Staffel im deutschen Free-TV.

