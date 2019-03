Frühstücksfernsehen-Moderatorin zeigt Oben-ohne-Foto - dann lästert Kollege völlig ab

Die Moderatorin Karen Heinrichs zeigt im Sat.1 Frühstücksfernsehen ein pikantes Oben-ohne-Foto - daraufhin legt ihr Kollege los - und lästert so richtig.

Die Frühstücksmoderatorin Karen Heinrichs zeigt den Zuschauern im Sat.1-Frühstücksfernsehen ein Oben-ohne-Bild. Allerdings nicht von sich selbst - sondern von der in den Medien vielbeachteten 18-jährigen Freundin von Michael Wendler (46), Laura Müller. Denn der 46-Jährige postete jüngst ein Video von ihr, das Laura so freizügig zeigt, wie sie ihre Fans vorher noch nie gesehen haben - trotz ihrer eigenen oft pikanten Posts.

Darüber echauffiert sich Sat.1-Frühstückfernsehen-Kollege Benjamin Bieneck, der derzeit für drei Wochen den Job von Vanessa Blumhagen als Promi-Experte übernimmt. Und was stört ihn so? „Wat haste denn gegen dat Mädsche?“, fragt auch Karen Heinrichs. Und dann geht die Schimpferei los.

Sat.1-Frühstücksfersehen: Promi-Experte schimpft über Michael Wendler

„Gegen das Mädchen habe ich nichts“, stellt er erst mal klar. „Die nerven mich einfach als Paar. Der Wendler nervt mich sowieso schon, weil der alles falsch macht, was man falsch machen kann. Ich find‘ den einfach blöd und jetzt hat er noch dieses junge Ding an seiner Seite und erblödet sich ununterbrochen irgendwelche mpfua mpfua mpfua Fotos (Kuss-Geräusche, Anm. d. Red.)... was soll das denn, lass es doch einfach, ist doch gut, sei froh und verschone uns!“

Laura Müller und Michael Wendler: „Blöd. Ganz blöd, blöd,blöd“

Erstaunlich, wie oft das Wort blöd in einem kurzen Monolog Platz hat - das denkt wohl auch Kollegin Karen Heinrichs: „Keiner sagt so schön blöd wie Ben“, merkt sie an. Und Benjamin Bieneck tut ihr (und uns) den Gefallen und sagt es noch ein paar mal: „Blöd. Ganz blöd, blöd, blöd.“ Da ist jemand wohl wirklich kein großer Fan der beiden Turteltäubchen Laura Müller und Michael Wendler...

lr

Video: Der Wendler - Grüße von seiner Laura