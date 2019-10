Fans sind baff: Was läuft da zwischen David Beckham und Courteney Cox?

Bisher wussten Fans nicht einmal, dass die beiden Stars sich kennen - jetzt kursiert plötzlich ein heißes Foto von David Beckham und der „Friends“-Darstellerin. Was steckt hinter dem intimen Treffen?

Courteney Cox beglückt ihre 5,5 Millionen Follower regelmäßig mit intimen Einblicken in ihr Privatleben. Selfies mit ihrer Tochter Coco, ihren Hunden oder ihrem Partner, dem irischen Musiker Johnny McDaid sind keine Seltenheit. Regelmäßig dürfen sich die Fans aber auch über Fotos aus Cox‘ Jugend freuen - oder über lustige Schnappschüsse mit ihren Co-Stars aus der Kultserie „Friends“. Denn die „Monica Geller“-Darstellerin versteht sich 25 Jahre nachdem die erste „Friends“-Folge über die Bildschirme geflimmert ist noch immer blendend mit Jennifer Aniston und Co.

„Friends“-Schauspielerin Courteney Cox: Whirlpool-Date mit David Beckham?

Doch der Mann, mit dem Courteney Cox jetzt für ein Selfie posierte, gehörte bisher nicht zum Kosmos der 55-jährigen Schauspielerin: Super-Kicker David Beckham (44). Doch es ist vor allem das Setting ihres Zusammentreffens, das bei den Fans für große Aufregung sorgt. Denn auf dem Foto, das Cox mit der Welt teilt, sitzen die beiden eng beieinander in einem Whirlpool - äußerst knapp bekleidet und scheinbar allein. Hatten die beiden etwa ein heißes Date? Dabei ist „Becks“ doch mit Victoria Beckham verheiratet und auch Cox seit 2014 glücklich liiert.

Starbesuch bei „Modern Family“: Auf Tuchfühlung mit Mitch und Cam

Die Auflösung folgt auf dem zweiten Foto in Courtney Cox‘ Instagram-Post: Auf dem sind zwei weitere Promis ins Becken gestiegen: Jesse Tyler Ferguson und Eric Stonestreet - besser bekannt als süßes Pärchen Mitch und Cam aus der Serie „Modern Family“. Da haben David Beckham und Courtney Cox nämlich einen gemeinsamen Gastauftritt - und der Whirlpool-Schnappschuss stammt von den Dreharbeiten.

Laut serienjunkies.de spielen beide sich selbst. Die Stars treffen in der Folge - die wohl erst 2020 ausgestrahlt wird - bei einem Bowling-Turnier für Prominente aufeinander. In der Folge werden die beiden in das charmante-chaotische Familiendrama der Dunphys und Pritchetts verwickelt. Wie sie am Ende im Whirlpool landen, ist bisher nicht bekannt, allerdings sollen in der Story Aerobic-Kurse und Wasserrutschen eine zentrale Rolle spielen.

Auch David Beckham postete übrigens ein Foto vom gemeinsamen Drehtag und schrieb dazu: „I met a new FRIEND“.