Topmodel Franziska Knuppe: Sogar einem Promi-Sänger erteilte sie Flirt-Abfuhr

Model Franziska Knuppe feiert schon bald ihren 20. Hochzeitstag. Seitdem musste sie trotzdem schon einigen Männern eine Abfuhr erteilen. Auch ein Promi war unter ihren Verehrern.

Potsdam - Berlin ist ihr zu laut und zu anstrengend: Topmodel Franziska Knuppe wohnt deshalb zusammen mit ihrem Ehemann Christian Möstl in ihrer alten Heimatstadt Potsdam. Mit dem ist sie bald schon 20 Jahre verheiratet - ein besonderes Jubiläum.

Franziska Knuppe: Model ist glücklich verheiratet

In ihrem Radio-Talk „Mit den Waffeln einer Frau“ bei Barbara Schöneberger erzählt das Model, dass andere Männer keine Chance bei ihr haben. Sogar einen Prominenten habe sie schon einmal eine Abfuhr erteilt. „Das war ein berühmter Sänger“, so Knuppe. Genauer gesagt habe ihr Ehemann dem Verehrer letztlich klar gemacht, dass das Model in festen Händen ist: „Er ist damals ans Telefon gegangen und sagte: ‚So jetzt reicht‘s! Hör auf anzurufen!‘“.

Viele Männer haben Angst vor Topmodel Franziska Knuppe

Nach Aussage des Models seien sonstige männliche Verehrer eher rar gesät. „Ich werde relativ wenig angemacht. Die meisten Männer haben Angst vor mir, weil ich so groß bin und dann vor ihnen stehe“, erzählt die „Austria‘s Next Topmodel“-Moderatorin.

Topmodel Franziska Knuppe lässt Männer abblitzen

Über die Abfuhren, die Männern schon erteilen musste, erzählt Topmodel Franziska Knuppe am Samstag im Interview mit Barbara Schöneberger. Außerdem berichtet sie von ihrem Leben als Kapitätin auf einer Yacht.

Auch Model Stefanie Giesinger muss sicherlich dem ein oder anderen Verehrer Abfuhren erteilen. Giesinger postet jedoch auch häufig provokante Bilder auf Instagram. Dass Franziska Knuppe erfolgreiches Modeln auch ohne GNTM für möglich hält, erzählte sie in einem Video.

mm/tz