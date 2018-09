Dave Grohl von den Foo Fighters in seinem Element: beim Abrocken.

Nach U2-Sänger Bono hat nun auch Foo-Fighters-Frontmann Dave Grohl sein wichtigstes Instrument verloren - seine Stimme. Scherzen kann der Rocker aber trotzdem noch.

Seattle - Wenn plötzlich kein Ton mehr aus der Kehle kommt, ist das für jeden Sänger ein Drama. Erst recht, wenn er gerade live auf der Bühne steht. So geschehen vor kurzem bei U2-Frontmann Bono während eines Konzerts in Berlin. Komplettversagen der Stimmbänder. Abbruch. Das Konzert wird nachgeholt.

Nun hat der Stimmverlust auch Dave Grohl von den Foo Fighters erwischt. Auf ihrer Facebook-Page gab die US-amerikanische Rockband bekannt, dass sie zwei Konzerte absagen muss, die in Kanada hätten stattfinden sollen. Nach dem Eröffnungs-Gig ihrer „The Concrete and Gold“-Tour Anfang September in Seattle wurde Band-Leader David Grohl überraschend sprachlos.

„Das ist das letzte Mal, dass ich mit Bono rummache“

Der Rocker nimmt‘s mit Humor: „Das ist das letzte Mal, dass ich mit Bono rummache“, witzelte er auf Facebook. Nun ist erst einmal Stimmschonung angesagt. Die vielfach mit Grammys ausgezeichnete Band geht jedoch davon aus, dass Grohl seine Stimme schon bald wiederfinden wird, denn Ende der Woche soll die Tour bereits fortgesetzt werden.

Gesprächsstoff unter Musikfans brachte auch das Konzert von Helene Fischer am Dienstag in Berlin.

