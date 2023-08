„Könnte das nächste Date werden“ ­– Bill Kaulitz erlebt Lichtblick bei Horrorflug

Von: Sarah Isele

Teilen

In ihrem Podcast „Kaulitz Hills“ erzählt Bill Kaulitz von seinem Horror-Flug von Sizilien nach Deutschland. Doch auch da gibt es für den 33-Jährigen einen Lichtblick.

Frisch vom Festival „Rocko del Schlacko“ setzen sich die berühmten Zwillingsbrüder in einem Hotel am Frankfurter Flughafen an ihre Podcast-Mikrofone und teilen ihre Erfahrungen der letzten Woche. Die „Tokio Hotel“-Stars Bill Kaulitz und Tom Kaulitz haben ihren ganz eigenen Podcast „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“ und entführen darin ihre Fans in ihr glamourös, chaotisches Leben. Diesmal erzählt Bill von einem wahren Horror-Flug, der dann aber doch noch einen Lichtblick für ihn bereithält.

Name Bill Kaulitz Geboren 1. September 1989 in Leipzig Podcast Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood

„Kaulitz Hills“ gibt‘s jeden Mittwoch

Jeden Mittwoch können sich eingefleischte Vollblut-„Tokio Hotel“-Fans und Fans von Bill und Tom Kaulitz über eine neue Folge ihres Podcasts „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“ freuen. Hier erzählen die beiden Männer von ihren Erlebnissen der vergangenen Woche, beenden in richtiger Zwillings-Manier gegenseitig ihre Sätze und nehmen ihre Zuhörer mit in den Alltag eines Stars.

Trotz dessen, das sie bereits als Jugendliche zu richtigen Stars wurden, sind die Zwillinge bis auf winzige Star-Allüren tatsächlich auf dem Boden geblieben. Sie lieben ihre Fans und sie lieben ihr Leben, das sie ihrem Mega-Hit „Durch den Monsun“ zu verdanken haben. Die beiden Super-Stars sind auch noch nach all der Zeit mit ihren alten Bandkollegen zusammen, „Tokio Hotel“ spielen regelmäßig bei Festivals und gehen sogar auf Tournee.

Bill und Tom Kaulitz machen Urlaub vor Festival in Saarland

Während sein Bruder Tom mit Heidi Klum verheiratet ist, ist Bill Kaulitz noch immer Single und auf der Suche. So erzählt er auch scherzhaft, dass er sich beim Festival „Rocko del Schlacko“ gerne in eines der Zelte hätte einladen lassen. Aber vor dem Festival im Saarland stand erstmal ordentlich Urlaub an. Für Tom Kaulitz und Heidi Klum in Italien, wo Tom sein Supermodel sitzen lässt.

Bill Kaulitz macht ebenfalls Urlaub vor dem Festival. Auf Catania lässt er sich die Sonne auf die Haut knallen und entspannt schön in Wassernähe. Doch, wie er im Podcast erzählt, entpuppt sich sein Flug aus Sizilien nach Deutschland als alles andere als traumhaft. Noch zuvor berichtet Bill Kaulitz von seinem Alkoholkonsum, er habe vor dem Konzert nicht „einen Schluck getrunken“.

Bill Kaulitz berichtet Tom von seinem Horror-Flug

Nach einem ordentlichen Schluck von Toms gemischtem „Long Beach Ice Team“ beginnt der 33-Jährige zu erzählen. Er hatte bei dem Flug schon „kein leichtes Gepäck“ dabei und da der Flughafen in Catania Opfer eines Feuers wurde, ist das Abflug-Terminal ein wenig provisorisch. „Natürlich gab es da dann kein VIP“, außerdem war der Super-Star auch noch alleine unterwegs und „da reagieren die Leute dann anders“, gibt Bill preis.

„Ich musste da natürlich in der Schlange stehen, konnte keinen Service buchen. Das heißt, ich musste da selber einchecken“, betont der „Tokio Hotel“-Frontmann. Noch dazu fliegt er mit einer Low-Budget-Airline, die nun wirklich alles andere als luxuriös ist. Ihm hat es viel zu lange gedauert, bis es dann mal zum tatsächlichen Flug kam. Viel Stehen, viel Warten. „Das war gar nicht mein Ding“, ist der 33-Jährige entsetzt. Dann saß der arme Mann auch noch in einem Sitz, bei dem seine Knie am Vordersitz gerieben haben. „Ich hab richtigen Schorf an den Knien“, verrät er seinem Bruder. Damit war diese Flugerfahrungen und der Tag für den Super-Star wohl komplett gelaufen.

Modeikone Bill Kaulitz: Die Entwicklung seines exzentrischen Stils in Bildern Fotostrecke ansehen

Entzückender Unbekannter spricht Bill an

Zusätzlich wurde er bei den Wartezeiten in der Schlange auch noch von andere Fluggästen erkannt und „alle wollten Fotos machen“. Denn natürlich kennen die Zwillinge das: „Einer fängt an und dann erkennen dich alle“ Daraufhin hat Bill in echter Star-Manier die Schlange „abgearbeitet“. Die gesamte Situation mit den Fans und der Airline hatte jedoch doch noch etwas Gutes. „Da kam dann ein ganz entzückender Junge, der dann ein Gespräch mit mir angefangen hat“, schwärmt Bill.

Bei dem „entzückenden Jungen“ würde es sich um einen 28-jährigen Backpacker aus den USA handeln. Der junge Mann hat sich neben Bill gesetzt und sein Shirt bemerkt. „Der hat so getan, als ob ihn das alles drumherum nicht beeindruckt hätte“, stellt der 33-Jährige fest. Er wollte wissen, wo Bills Shirt her war. Das konnte Bill dem jungen Mann nicht sagen „da meinte ich so, ‚das weiß ich nicht, ich kann‘s aber für dich herausfinden!’“

Bill Kaulitz hofft auf Date mit Backpacker

Die beiden Turteltäubchen haben sich dann etwas länger unterhalten, wobei der junge Amerikaner dann bemerkt hat, wie berühmt Bill dann doch ist. Als das Thema wieder auf Bills Outfit fällt, sagt Bill dem Backpacker, dass er ihm eine Direct Message schreiben soll, „dann finde ich es für dich heraus“. Das macht der 28-Jährige dann auch prompt.

Stolz gibt der „Tokio Hotel“-Frontmann bekannt, dass sie beiden noch immer am Schreiben sind. „Das ist ja süß“, stellt daraufhin Bruder Tom fest. „ Ich glaube, das könnte das nächste Date werden“, schwärmt Bill noch immer von seinem Backpacker. (rah)