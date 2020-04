Florian Silbereisen: Verwirrendes Foto - Danach musste er wohl fünfmal duschen

„Wir sahen aus wie zwei frisch panierte Wiener Schnitzel“: Mit einem Posting bei Instagram sorgt Florian Silbereisen für Aufsehen.

München - Florian Silbereisen ist einer der großen Sympahieträger im deutschen TV- und Schlager-Business. Auch nach seiner Trennung von Helene Fischer* fliegen ihm noch die Herzen zu. Ob als Moderator oder auch als „Traumschiff“-Kapitän. Aber bei Instagram*, wo der 38-Jährige erst seit Kurzem unterwegs ist, erwischte er nun wirklich nicht den besten Start.

Weit besser läuft‘s mit einem weiteren Posting, das aber auf den ersten Blick irritierend wirkt. Silbereisen ist an der Seite von Barbara Wussow doch tatsächlich mit einem Snowboard unterm Arm in der Wüste zu sehen. Das verwirrt auf den ersten Blick - doch Sandboarding ist eine beliebte Alternative zu Abfahrten auf Schnee. Insofern halten sich viele mehr an seinem Outfit auf.

Die Aktion ist ohnehin nicht seine Idee gewesen. Im Gegenteil: Er war damit für einen „Traumschiff“-Dreh unterwegs. Die Story: Hanna Liebhold, gespielt von Barbara Wussow, ist es gelungen, Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) zu einem „Skiausflug“ in die goldenen Sanddünen zu überreden.

„Für die heutige ‚Traumschiff‘-Folge durfte ich mit Barbara Wussow zum ersten Mal in der Wüste snowboarden!“, schrieb er. „Der Aufstieg in der Hitze war schon wirklich schweißtreibend und wenn man dann nassgeschwitzt in den Puderzuckersand fällt, ist das eine sehr sandige und aber auch lustige Geschichte. Wir sahen aus wie zwei frisch panierte Wiener Schnitzel, aber man fällt deutlich weicher als auf der Skipiste, dafür wird man den feinen Sand auch nach fünf Mal Duschen nicht wieder los!“

+ Ein Foto vom Traumschiff-Dreh. © Dirk Bartling/ZDF/dpa

Florian Silbereisen beim ZDF-„Traumschiff“: Die Szene mit dem Bord ist mega

Viele Fans mögen, was sie sehen oder im TV sahen: „Super Folge. Die Szene mit dem Bord ist mega. Eigentlich fahre ich ja nur Ski‘“, erinnert sich eine Followerin*, die offenbar das Resultat im ZDF gesehen hat. „Tolle Folge wieder mit dir“, schreibt eine andere. Auch andere Fans schwärmen von dem Anblick.

Florian Silbereisen kassiert bei Instagram Spott für sein Outfit

Doch für sein Outfit kriegt Florian Silbereisen auch Spott ab. „Lederjacke sieht zwar cool aus, aber nichts für die Hitze der Wüste (wer schön sein will, muss leiden)“, schreibt ein Fan. „Na das glaub ich, dass du in der schwarzen Lederjacke und mit langer Hose geschwitzt hast!“ ein anderer. Ein weiterer attackiert Silbereisen: „Wenn’s so schweißtreibend ist du Hirn, wieso ziehst dann ne Lederjacke an???“ Doch auch den Look dürfte Silbereisen nicht selbst gewählt haben.

Und dann gibt es noch eine große Lobeshymne für Silbereisen: „Ich finde es mega cool, wie du deinen eigenen einmaligen Weg gehst! Du betrittst frische Pfade, probierst Neues aus, änderst so ein bisschen dein Image, ungeachtet dessen, was die Medien oder irgendwelche Hater schreiben. Du hättest dich nach 2018 verkriechen können, hast aber die Flucht nach vorne gewählt - das ist absolut stark und davor ziehe ich den Hut! Mach weiter so!“

Wenn Florian Silbereisen so was liest, dann dürfte ihm auch der vereinzelte Hohn piepegal sein.

