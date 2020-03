Florian Silbereisen: Liebes-Sensation auf ganz großer TV-Bühne - Weitere Details bekannt

Die Zeichen stehen auf Liebe bei Florian Silbereisen! Live im TV lässt er womöglich die Bombe platzen. Jetzt gibt es neue Details.

Florian Silbereisen moderiert im März die Show „ Schlagerlovestory 2020 “

moderiert im März die Show „ “ Die Gäste sind namhaft - die Sendung steht im Zeichen der Liebe .

. Angeblich wollen Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack live im TV heiraten.

Schlagerlovestory 2020: ARD gibt Gästeliste bekannt

Update vom 20. Februar 2020: Da schau her! Inzwischen ist die Gästeliste für die „Schlagerlovestory 2020“ am 14. März 2020 auch auf der Homepage der ARD zu finden. „So verliebt hat Florian Silbereisen den Schlager noch nie gefeiert“, heißt es da. Florian Silbereisen präsentiere „Stars mit Herzklopfen und Schlager zum Mitsingen“.

Mit dabei seien Howard Carpendale, Jana Ina und Giovanni Zarrella, Ben Zucker, Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, Beatrice Egli, Thomas Anders und Vicky Leandros. Aber die pikanteste Personalie listet die ARD nicht auf. Denn schließlich wird spekuliert, dass Stefan Mross und Anna-Carina Woitschak live in der Show heiraten könnten (siehe unten).

Schlagerlovestory 2020: Florian Silbereisen und Thomas Anders stellen „Das Album“ vor

Update vom 18. Februar 2020: Florian Silbereisen hat eine persönliche Überraschung für seine „Schlagerlovestory 2020“ parat: Er wird in der Live-Sendung sein neues Album vorstellen. Gemeinsam mit Thomas Anders veröffentlichte er bereits erste Kostproben wie „Sie sagte doch, sie liebt mich“ und „Sie hat es wieder getan“. Laut schlagerportal.com wird „Das Album“ bereits einen Tag vor der Show erscheinen.

Neben Florian Silbereisen und Thomas Anders werden auch andere bekannte Gäste ihre langersehnten Alben präsentieren. Die Sängerin Marianne Rosenberg wird mit ihrem brandneuen Album "Im Namen der Liebe" auf der Bühne stehen. Und auch Ben Zucker wird bei der „Schlagerlovestory 2020“ sein neues Werk „Wer sagt das?! Zugabe!“ präsentieren.

Erstmeldung: Florian Silbereisen präsentiert „Schlagerlovestory 2020“ - Erste Gäste durchgesickert

Halle/Saale - Mehr als ein Jahr ist die Trennung von Florian Silbereisen und Helene Fischer* nun her. Während die Sängerin mit Thomas Seitel* liiert ist, ist eine neue Freundin beim Schlager-Beau nicht überliefert, auch wenn schon eifrig darüber spekuliert wird. Doch jetzt sickern immer mehr Details zu einer bevorstehenden Liebes-Sensation durch. Und Deutschland kann live im TV Zeuge werden.

Zunächst die Fakten: Am 14. März steigt in der Messe-Arena in Halle/Saale die „Schlagerlovestory 2020 - Die total verliebte Frühlingsshow“. Florian Silbereisen wird diese moderieren, wie bereits auf der ARD-Seite und auch bei Eventim zu lesen ist. Die Sause wird live im Fernsehen übertragen.

Über die Gäste schweigt sich die ARD auf ihrer Webseite noch aus. Schlager.de hat aber bereits eine Liste veröffentlicht. Beatrice Egli, Vicky Leandros, Thomas Anders, Ben Zucker, Semino Rossi, Marianne Rosenberg sowie Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack werden demnach mit dabei sein.

Florian Silbereisen präsentiert Schlagerlovestory 2020 - Promi-Hochzeit live im TV?

Bei den beiden letzteren Namen werden Schlager-Fans stutzen. Denn Mross hatte seiner Angebeteten live im TV bei Florian Silbereisen einen Heiratsantrag gemacht und dafür Kritik einstecken müssen.

Und wie die Bild am Sonntag berichtet, gibt es spektakuläre Pläne: Die Zeitung erfuhr aus TV-Kreisen, dass die Hochzeit selbst auch im März im Rahmen einer großen Musikshow live im Fernsehen stattfinden soll. Der Verdacht liegt nahe, dass Mross und Woitschack die Bühne von Spezl Florian Silbereisen nutzen werden. Die Mega-Schlager-Hochzeit live im TV - so etwas gab‘s noch nie.

Florian Silbereisen: Stefan Mross und Anna-Carina Woitschak zu Gast in Schlager-Show

Bei Florian Silbereisen stehen derzeit wirklich ALLE Zeichen auf Liebe - denn der 38-Jährige, der sich momentan auf Tour befindet, beglückte am Valentinstag seine Tourkolleginnen mit Rosen, wie er auf Facebook enthüllt. Spielt er im März auch für Stefan Mross und Anna-Carina Woitschak den Rosenkavalier, indem er ihnen den Teppich für eine Live-Hochzeit im TV ausrollt?

