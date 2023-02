So feiert TikTok-Star Micha von der Rampe Fasching

Von: Daniel Hagmann

Fasching ist für den Social-Media-Star Micha von der Rampe aus Heilbronn eine Herzensangelegenheit. Diese Hits und Umzüge empfiehlt er für die „fünfte Jahreszeit“. Und erzählt, wie er Fasching verbringt.

„‘Fasching‘, ‚Fastnacht‘, ‚Karneval‘. Schon allein bei der genauen Bezeichnung der ‚tollen Tage‘ scheiden sich die Geister. Das liegt vor allem an der Region, wo man die ‚fünfte Jahreszeit‘ feiert. Bei mir heißt es: ‚Fasching‘“, erklärt TikTok- und YouTube-Star Micha von der Rampe aus dem Landkreis Heilbronn. „Dabei ist der genaue Name doch gar nicht so entscheidend. Wichtig ist vielmehr, dass man Spaß hat und die Sorgen für ein paar Stunden vergisst.“

Social-Media-Star Micha von der Rampe, der kürzlich im Landkreis Heilbronn sein Winter-Doppel-Festival „Dahoim Feschd“ gefeiert hat, erklärt: „Den Fasching habe ich früher schon sehr geliebt – und heute ist es immer noch so. Auch wenn ich Rosenmontag und Co. heute ganz anders feiere als damals. Früher war ich meist als Gast auf den Umzügen und in den Hallen. Gerade beim Thema Kinderfasching werden tolle Erinnerungen wach. Mittlerweile ist der Fasching aber ein Stück weit mein Beruf geworden.“

Bilder vom Dahoim Feschd mit Micha von der Rampe Fotostrecke ansehen

TikTok-Star Micha von der Rampe: Talheim bester Faschingsumzug im Raum Heilbronn

Für den YouTube- und Social-Media-Star Micha von der Rampe heißt das konkret: „Es stehen während der ‚tollen Tage‘ bei mir einige Auftritte an. Und das ist gut so.“ Und voraussichtlich soll in der Region Heilbronn an Fasching auch das Wetter mitspielen, was auch die Narren freuen dürfte.

In der Region Heilbronn finden während der „fünften Jahreszeit“ viele Umzüge statt. Social-Media-Star Micha von der Rampe aus dem Landkreis Heilbronn legt sich fest: „Mein Lieblingsumzug in der Region ist ganz klar der in Talheim. Allerdings kann ich an diesem Sonntag leider nicht dabei sein, da ich bei der ‚Schwäbischen Fastnacht‘ live ab 20.15 Uhr im SWR-Fernsehen zu sehen sein werde. Da geht der TV-Auftritt einfach vor.“

Social-Media-Star Micha von der Rampe: „Bislang fehlt der Faschings-Hit“

Doch damit nicht genug, erklärt Micha von der Rampe, der im vergangenen Jahr als Party-Sänger seinen Durchbruch im Megapark auf Mallorca gefeiert hat: „Dazu gestalte ich auch noch bei mir im Dorf bei Heilbronn jedes Jahr zusammen mit meinen Freunden noch einen eigenen Wagen für den örtlichen, kleinen Faschingsumzug. Das wird wieder geil – ich freu’ mich total drauf!“

Künstler Micha von der Rampe TikTok 978.300 Follower (Stand: 9. Februar 2023) Instagram 192.000 Follower (Stand: 9. Februar 2023) Spotify 517.600 monatliche Hörer (Stand: 9. Februar 2023) YouTube 179.000 Abonnenten (Stand: 9. Februar 2023) Erfolgreichster Song Partyanimal: 18.291.943 Spotify-Streams (Stand: 9. Februar 2023)

Und wie sieht es in Sachen Party-Beschallung aus? Micha von der Rampe: „Ein Mega-Faschings-Hit hat sich für mich in dieser Saison noch nicht herauskristallisiert. Ich werde beim Feiern also auf die Kracher aus dem vergangenen Jahr zurückgreifen: ‚Layla‘, ‚Dicht im Flieger‘ und meine eigene Nummer ‚Partyanimal‘ ist ja auch noch ein Stimmungsgarant. Ich bin mir aber sicher, dass das Jahr noch einige Feier-Bretter für die Ohren bereithalten wird. Wie beim Holzfällen im Wald hat die Saison ja gerade erst begonnen.“