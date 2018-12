Ex-Topmodel-Kandidatin: Trauriger Tod im Alter von 34 Jahren

Jael Strauss, einstige Kandidatin von „America‘s Next Topmodel“, wurde kurz nach ihrer Teilnahme an der Show drogenabhängig. Als es wieder bergauf ging, starb das Model plötzlich.

Austin - 2007 war Jael Strauss Teilnehmerin der achten Staffel von „America‘s Next Topmodel“, der amerikanischen Form von „Germany‘s Next Topmodel“ rund um Heidi Klum. Kurz darauf rutschte das Model in schlimme Drogenexzesse ab. Sechs Jahre lang, bis ins Jahre 2013, kämpfte die junge Jael mit ihren Problemen, die sie letztlich auch besiegte. Im August dieses Jahres war sie seit fünf Jahren wieder clean.

Nach überstandener Drogenabhängigkeit kommt der nächste Schock

Als man dachte, für das Model ginge es nun wieder bergauf, ließ Jael Strauss ihre Follower auf Instagram wissen, dass sie an einer sehr aggressiven Form von Brust-Krebs erkrankt sei: „Ich stehe dem Tod näher als jemals zuvor, und ich bin verängstigt. Ich habe Brust-Krebs im vierten Stadium, und es gibt keine Heilung.“

Eine Userin kommentierte daraufhin: „Solange du hier bist, gibt es immer eine Chance. Lebe, liebe, kämpfe härter, als du je gekämpft hast.“

Doch für das Ex-Topmodel gab es keine Chance. Erst gegen Ende Oktober habe Jael Strauss ihre Chemotherapie beenden wollen. Am 4. Dezember erlag sie ihrer Krankheit in einem Krankenhaus in Austin. Sie wurde Medienberichten zufolge nur 34 Jahre alt. Ihre Instagram-Follower bekunden ihre Trauer mit massenweisen „R.I.P“-Kommentaren.

Schon vor einem Jahr gab es einen Schock um eine Ex-Kandidatin von „America‘s Next Topmodel“. Damals wurde Brandy Rusher auf offener Straße niedergeschossen.