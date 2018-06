Ex-GNTM-Kandidatin postet Bild mit ihrem Freund - aber alle schauen nur auf seine Badehose

Ups, ob das wohl so gewollt war?

Die ehemalie GNTM-Kandidatin Lisa Gelbrich/del Piero ist glücklich verliebt. Das teilt sie mit einem süßen Pärchenbild auf Instagram mit - doch alle können nur auf die Badehose ihres Freundes schauen.

Bali - Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein typisches Urlaubsbild eines Pärchens: Lisa Gelbrich (21), die ehemalige Kandidatin bei "Germanys Next Topmodel" (dort könnte sich übrigens bald alles ändern), und ihr Freund Durmus Kizilkaya (24) posieren gemeinsam vor einem Wasserfall in Bali. Wie extratipp.com* berichtet, fällt bei genauerer Betrachtung aber auf: Durmus' Badehose ist an einer Stelle auffällig geformt.

Lisa Gelbrich und Durmus Kizilkaya: Sie sind ein Paar

Lange heizten die beiden Fitness-Fans die Gerüchteküche an: Sind sie ein Paar oder sind sie es nicht? Mit ihrem neuesten Post stellt die Blondine klar: Sie und der Sportler Durmus Kizilkaya sind bereits seit einem Jahr glücklich zusammen. Gerade verbringen die beiden ihre Zeit in Indonesien.

Ex-GNTM-Kandidatin mit Freund im Urlaub: Alle schauen nur auf ein Detail

Darüber scheint der Liebste von Lisa Gelbrich (auch bekannt als Lisa del Piero) besonders erfreut zu sein, wie man ihm auf den Pärchenfotos deutlich ansehen kann: Verliebt grinst er seine Freundin an. Doch da ist noch mehr, als nur das Lächeln - seine Badehose hat an einer ganz bestimmten Stelle eine Beule.

+ Lisa Gelbrich und ihr Freund Durmus sind gerade im Urlaub auf Bali unterwegs. © Screenshot Instagram

So reagieren Lisa Gelbrichs Fans auf die Beule bei Freund Durmus

Den Fans ist das natürlich nicht entgangen - in den Kommentaren findet man neben zahlreichen Glückwünschen natürlich auchviel Spott: "Hoffentlich kann Lisa lesen. In seiner Hose steht was für sie", schreibt ein User. Andere schreiben: "Finde den Fehler" oder "Wer postet das, wenn der Freund ein Ständer hat?"

Lisa Gelbrich: Nach GNTM kam die krasse Verwandlung

Was auf dem Foto neben dem schönen Hintergrund und der Beule in der Hose von Durmus auch auffällt: Die beiden machen wirklich eine gute Figur in ihren Bade-Outfits. Nach ihrem GNTM-Aus unterzog sich Lisa Gelbrich einer kompletten Verwandlung: Nach einerBrust-Operation und dem Lippen-Aufspritzen konzentrierte sich die heute 21-Jährige voll auf die Fitness.

+ Nach GNTM startete Lisa Gelbrich alias Lisa del Piero mit YouTube, Fitness und Schönheitseingriffen durch. © Screenshot Instagram

Ähnliches Foto bei Durmus: Er versuchte noch es zu verstecken

So auch der Mann an ihrer Seite: Der Sportmediziner hat auf Instagram über 30.000 Abonnenten und präsentiert dort liebend gerne seinen muskulösen Körper. Auch er hat ein ähnliches Bild von dem Wasserfall-Ausflug gepostet: Auf seinem Foto aber versucht er seine Beule gekonnt zu verstecken.

Allem Anschein nach, stören sich aber weder Durmus noch Lisa an der verformten Badehose: Sie wollen einfach nur zeigen, wie glücklich sie zusammen sind.

* extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

Natascha Berger