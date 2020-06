Kritik am Ex-Bachelor: Sebastian und Angelina Pannek erwarten ihr Baby - so wollen sie es auf Instagram zeigen

Das Paar Sebastian und Angelina Pannek, beide ehemals Kandidaten bei der RTL-Show "Der Bachelor", sind nicht nur frisch verheiratet. Sie erwarten auch in Kürze ihr Kind. Doch im Vorfeld äußern sie sich kritisch, wie sie mit damit im Internet umgehen wollen.

NRW/ Dortmund - Drei Jahre ist her, dass Sebastian Pannek aus Bönen (NRW) in der Nähe von Dortmund bei der siebten Staffel von "Der Bachelor" auf RTL seine Traumfrau gesucht hat. Spoiler: Die große Liebe hat der 33-Jährige dort nicht gefunden. Aber nur wenige Jahre später verkündet Sebastian Pannek, dass es eine neue Frau an seiner Seite gibt, die den Medien nicht fremd ist, berichtet wa.de*.

Als It-Girl, Teilnehmerin beim Bachelor und weiteren Show ist auch Angelina Heger in der Öffentlichkeit zu Hause. Sie hat ebenfalls am "Bachelor" teilgenommen, doch konnte sie ihren Traummann bei der RTL-Show nicht finden. Bis sie Sebastian Pannek kennenlernte. Die beiden haben im Juli 2019 öffentlich ihre Beziehung bekannt gegeben. Weitere frohe Kunde lässt nicht lange auf sich warten, denn schon im Dezember kommt die nächste Hammer-Nachricht: Das Paar erwartet ein Baby - genauer gesagt einen Sohn.

Zwar kann die Fangemeinde den Verlauf der Schwangerschaft auf Angelina Panneks Instagram-Profil verfolgen, doch jetzt äußert sich Sebastian Pannek zu Fotos von ihrem Jungen im Internet: "Der wird auf Instagram keine Rolle spielen, der wird im TV keine Rolle spielen, und auch in sonst in keinen Medien - da wird er komplett rausgelassen." Eine klare Linie, die das "Bachelor"-Paar fährt. Jedoch ist dem Paar der beiden Teilnehmer am "Bachelor" bewusst, dass sie auch Kritik ernten können. Unsere Kollegen von wa.de berichten, wie das Promipaar Sebastian und Angelina Pannek vom "Bachelor" darauf reagiert - und was sie vom Baby noch geheim halten.

