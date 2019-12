Oh nein, wie peinlich! Evelyn Burdecki mit Foto-Lapsus im Bett - Sehen Sie es auch gleich?

Oh nein, wie peinlich! Evelyn Burdecki hat eine Reihe von Fotos von sich gepostet. Bei einem im Bett ist ihr eine Panne unterlaufen. Oder war es Absicht?

Evelyn Burdecki hat ein Buch zu Weihnachten bekommen.

hat ein zu bekommen. Sie präsentiert sich und das Geschenk stolz bei Instagram.

stolz bei Instagram. Auf einem Foto hält sie es falsch herum - Absicht oder Panne? Das bleibt offen.

Berlin - Auch Evelyn Burdecki hat schön Weihnachten gefeiert. Der Dschungelcamp-Star meldete sich im Anschluss via Instagram zu Wort. Die 31-Jährige postete drei Fotos (die weiteren sehen Sie durch Wischen am Smartphone bzw. Klick auf die Pfeile am PC) mit Nikolausmütze auf dem Kopf, tiefem Ausschnitt an der Bluse - und einem ihrer Geschenke.

Evelyn Burdecki zeigt sich und ihr Buch bei Instagram

„Ihr Lieben, habe gestern ein Büchlein als Futter für meine Gehirnzellen bekommen“, schreibt der TV-Star. „Und schon bekomme ich ein Erkenntnisgesicht! Oder ist es doch eher eine Grübelschnute?!“

Auf dem ersten Foto gibt es eine Menge zu entdecken - doch eines dürfte fast jedem gleich ins Auge stechen: Evelyn Burdecki hält ihr Buch falschrum. Oh nein, wie peinlich!

Ist ihr da wirklich ein Lapsus unterlaufen? Oder kokettiert Evelyn Burdecki mal wieder mit ihrem Ruf als vermeintliches Dummerchen? Das die 31-Jährige aber nicht ist - sie hat bekanntlich das Fachabi in der Tasche, verhält sich aber gern mal etwas naiv.

Evelyn Burdecki: „Oh ok ich dreh mal“

Auf den Hinweis eines Followers „Schatz, du hältst es falsch herum“ reagiert sie zwar. Doch ihr Statement „Oh ok ich dreh mal“ lässt auch offen, ob es wirklich eine Foto-Panne (es wäre nicht ihre erste) war. Oder tatsächlich Absicht. Auf dem zweiten Bild jedenfalls hält sie das Buch richtig.

So mancher bewundert das Foto, wie es ist. „In wie viele Positionen hast du dich begeben, um dieses Foto so hinzubekommen? Und wie lange hat es gedauert?“, will etwa ein Follower wissen. „Süße Maus“, findet ein anderer.

Das bald startende Dschungelcamp wird Evelyn Burdecki nur vom Fernseher aus verfolgen. Sie wurde dort ja schon mal zur Dschungelkönigin gewählt.

lsl.

Rubriklistenbild: © Screenshot