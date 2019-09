Ein Konzert der Rapper Marteria & Casper in Essen musste abgebrochen werden, weil Wind und Starkregen eine LED-Wand zum Absturz brachten. Ein Video zeigt den Schock-Moment.

Update 1. September 2019, 10.16 Uhr: Trotz der schlimmen Vorkommnisse gibt es wohl keine Vorwürfe an die Veranstalter oder irgendwen. Das geht auch etwa aus diesem Tweet hervor: „Tatsächlich kam für uns alle das Unwetter überraschend. In Gedanken bei den Verletzten und Alles Gute. Lob an alle, dass keinerlei Panik aufgekommen ist“, schreibt jemand, der offenbar auch beim Konzert war.

Tatsächlich kam für uns alle das Unwetter überraschend. In Gedanken bei den Verletzten und Alles Gute. Lob an alle, dass keinerlei Panik aufgekommen ist #Casper #Marteria #Baldeneysee #essen #konzert pic.twitter.com/QoQ6yZC1ah — James (@lafie84) August 31, 2019

Der Absturz der LED-Wand ist übrigens auf dem Video nicht zu sehen - aber auf dem einer anderen Userin (siehe unten).

Update 1. September 2019, 9.27 Uhr: Der Feuerwehr-Einsatzleiter Sascha Keil erklärt der Bild den Hergang des Unglücks: „Gegen 21 Uhr haben wir in Essen-Werden am Seaside Beach eine Gewitterzelle verzeichnet – dort, wo gerade der Hauptact des Konzerts auftrat. Die Gewitterzelle hat sich mit heftigen Böen und starken Niederschlägen entladen. Dabei hat sich eine Bühnenkonstruktion gelöst.“

Viele mussten bei der Abreise chaotische Zugänge hinnehmen. „Auf dem Gelände wurden die Seiteneingänge aufgemacht, die Menschen konnten das Areal verlassen. Doch da nur eine Zufahrtsstraße zum Konzertgelände führt, kam es bei der Abreise zu chaotischen Zuständen“, so Keil.

Marteria & Casper in Essen: Schwerverletzte außer Lebensgefahr

Update 1. September 2019, 9.18 Uhr: Wie ein Polizeisprecher gegenüber Der Westen sagt, sind die beiden Verletzten glücklicherweise außer Lebensgefahr.

+ Einsatzkräfte vor Ort nach dem Unglück. © dpa / Marcel Kusch

Marteria & Casper in Essen: Zwei Menschen schwer verletzt

Update 1. September 2019, 9.00 Uhr: Bei einem großen Open-Air-Konzert in Essen sind während eines heftigen Gewitters 28 Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Durch den starken Wind sei am Samstagabend gegen 21.00 Uhr eine LED-Wand im Bereich der Bühne umgestürzt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Polizei sprach von einem eingestürzten Teil der Bühne. Bei dem Auftritt der Rapper Marteria und Casper am Essener Baldeneysee seien am Abend etwa 18 000 Besucher gewesen.

Die Verletzten wurden auf Essener Krankenhäuser verteilt. 18 von ihnen wurden nach Angaben der Feuerwehr leicht verletzt. Ob bei den beiden Schwerverletzten Lebensgefahr besteht, war zunächst unklar. Ärzte betreuten vor Ort etwa 150 Menschen. Zahlreiche Besucher erlitten einen Schock. Der Polizei zufolge konnten viele nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Dunkelheit und Regen erschwerten den Einsatz.

Nach Feuerwehrangaben hatte der Deutsche Wetterdienst gegen 19.30 Uhr eine Gewitterwarnung herausgegeben. „Es gab ein kurzes, aber heftiges Gewitter“, sagte der Sprecher. Der Feuerwehr zufolge hatten die Musiker ihren Auftritt zunächst fortgesetzt. „Schwere Regengüsse beendeten kurz darauf das Konzert von Marteria und Casper“, hieß es. Die Besucher hätten die Veranstaltung danach ganz normal verlassen, sagte ein Polizeisprecher. Sie seien mit Shuttle-Bussen in die Stadt gebracht worden oder warteten auf die S-Bahn.

Die Kripo übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache und sperrte den Unglücksort ab. Polizisten mit Helm und Schutzweste inspizierten am späten Abend die Bühne, wie ein dpa-Reporter berichtete. Die LED-Wand lag zertrümmert neben der Bühne.

Ein Amateurvideo zeigt den Schock-Moment, wie die Leinwand sich löst. „Danach sind wir nur noch gerannt. Es war einfach mega chaotisch. Was war da los?!“, schreibt die Konzertbesucherin.

Habe durch Zufall gefilmt, wie die linke Videoleinwand sich löst, beim #casper und #materia #konzert in #essen. Danach sind wir nur noch gerannt. Es war einfach mega chaotisch. Was war da los?! pic.twitter.com/7bVYF0lkEv — Julchen (@juujia) August 31, 2019

Marteria & Casper in Essen: Konzert nach schlimmem Gewitter abgebrochen - etliche Verletzte

Unser Artikel vom 31. August 2019:

Essen - Die beiden Rapper Casper und Marteria standen erst seit einer halben Stunde auf der Bühne im Seaside Beach am Baldeneysee in Essen, als es zu einer mittelschweren Katastrophe kam: Teile der Bühne stürzten aufgrund eines heftigen Gewitters ein, dabei wurden zwei Menschen schwer verletzt. Acht weitere Personen verletzten sich leicht. Starkregen und Wind waren laut Informationen der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung bereits gegen 21 Uhr so stark, dass eine große LED-Leinwand am linken Bühnenrand zusammenbrach.

+ Marteria und Casper sind aktuell mit ihrem gemeinsamen Album auf Tour. © picture alliance/dpa / Archivbild

Nach Informationen des WDR auf Twitter wurde das Konzert daraufhin zunächst unterbrochen und schließlich ganz abgebrochen. Bei dem Konzert der Rapper Marteria und Casper waren an diesem Abend laut dpa etwa 20 000 Besucher. „Die Patienten werden versorgt“, erklärte ein Feuerwehrsprecher. Die beiden Schwerverletzten würden in ein Krankenhaus gebracht. Zahlreiche Menschen hätten einen Schock erlitten.

Nach einem Unwetter bei einem Konzert von @Marteria

und @CASPERxOFFICIAL in Essen sind Teile von der Bühne heruntergefallen. Nach Polizeiangaben sind drei Menschen schwer und fünf weitere leicht verletzt worden. Das Konzert ist vorzeitig beendet worden. — WDR Aktuelle Stunde (@aktuelle_stunde) August 31, 2019

Marteria & Casper in Essen: „Absolut chaotisch“

Viele ließen ihrer Enttäuschung und ihrem Frust zudem mit lauten Buh-Rufen in Richtung Bühne freien Lauf. Einige konnten auch die Tränen nicht mehr zurückhalten. Die Konzertbesucher mussten schließlich im Dunkeln das Gelände verlassen. „Es ist absolut chaotisch“, zitiert die WAZ eine Augenzeugin.

sl/dpa