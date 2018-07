„Es tut mir leid“: Traurige Nachrichten für alle Fans von Lena Meyer-Landrut

Lena Meyer-Landrut verschiebt ihre geplante Tour ein weiteres Mal auf den Frühjahr des Jahres 2019. Bei ihren Anhängern löst die Nachricht ein geteiltes Echo aus.

Berlin - Schlechte Nachrichten für alle Fans von Lena Meyer-Landrut. Eigentlich wollte die Sängerin im Oktober mit ihrem neuen Album auf Tour gehen, doch daraus wird erstmal nichts. Meyer-Landrut gab über das soziale Netzwerk Instagram bekannt, dass sie ihre Tour ein zweites Mal verschieben muss. Zwar habe sie ihre Schaffenskrise überwunden und das neue Album nehme inzwischen „konkrete Formen an“, dennoch benötige sie zur Fertigstellung noch etwas Zeit. „Ihr verdient eine großartige Show mit großartigen Songs. Dafür werde ich aber noch etwas brauchen. Daher müssen wir die Tour auf Frühjahr 2019 schieben“, teilte die Sängerin mit.

Hoffnungsschimmer nach Hiobsbotschaft

Dennoch hat die 27-Jährige ein kleines Trostpflaster für ihre Anhänger. So soll es noch vor der verschobenen Tour ein Ersatz-Konzert für die Fans geben, die bereits Karten erworben haben. "Mit Euren schon gekauften Tickets könnt Ihr also sowohl das Tour-Aufschiebe-Überraschungskonzert, als auch die Show im Frühjahr besuchen", so Meyer-Landrut. Leider könne sie noch keinerlei Informationen zum Extra-Konzert geben, fest stehe aber, dass es "mega mega geil“ werde.

Ihre Fans sind gespalten

Bei ihrem Publikum stieß die erneute Verschiebung auf ein geteiltes Echo. So ermutigten viele Fans die Sängerin, sich die Zeit zu nehmen, die sie brauche, um ihren Ansprüchen an ein perfektes Album gerecht zu werden. „Nimm dir die Zeit die du brauchst. Ich finde es toll, dass du es uns möglichst machst, dass wir dich dann zwei Mal sehen können und das eine quasi kostenlos ist. Ich hoffe nur, dass das Aufschiebkonzert bei mir in der Nähe ist“, schrieb beispielsweise eine Userin und garnierte die Nachricht mit einer Vielzahl an Herzen. Andere hingegen übten scharfe Kritik: „So ein Schwachsinn..du arbeitest doch nicht in einer Bäckerei...du hast deinen Soll zu erfüllen. Basta. #meinekartenverkaufeich“, empörte sich ein User. Vielleicht wird es langsam Zeit, dass du dir eine andere Beschäftigung suchst", schrieb ein anderer.

