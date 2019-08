Heiße Spekulationen um Emma Watson: Ist sie mit einem der „Harry-Potter“-Hauptdarsteller zusammen?

Ist Emma Watson mit einem ihrer „Harry-Potter“-Kollegen zusammen? Ein Instagram-Post sorgt für Spekulationen. Die Fans sind total aus dem Häuschen. Um wen handelt es sich?

Kapstadt - Die Bücher- und Filmreihe von „Harry Potter“ hat nicht nur eine ganze Generation geprägt. Auch heute noch ziehen die Abenteuer um Hermine, Harry und Ron Kinder rund um die Welt in den Bann. Klar, dass die Fans auch die Social-Media-Kanäle der Hauptdarsteller beobachten. Für Furore und Spekulationen sorgt nur ein Foto von Emma Watson, die Hermine Granger verkörperte, zusammen mit dem Bösewicht der „Harry-Potter“-Reihen, „Draco Malfoy“: Tom Felton. Sind die beiden etwa ein Liebespaar?

„Harry-Potter“-Spekulationen: Sind Emma Watson und Tom Felton ein Paar?

In der „Harry-Potter“-Welt wäre das wohl unvorstellbar gewesen: Hermine, eine „Gryffindor“, die Malfoy, einen „Slytherin“ dated. In der Realität soll wohl nun genau das passiert sein und „Harry-Potter“-Fans sind vollkommen aus dem Häuschen. Seit 2011 war es ein offenes Geheimnis, dass Emma einst in Tom verliebt war. In der Öffentlichkeit zeigten sich die beiden seither allerdings nur als gute Freunde.

Wie Emma gegenüber Seventeen zugab, sei Tom der erste Junge gewesen, in den sie schrecklich verliebt war. Doch Tom erwiderte ihre Gefühle nicht. „Wir haben darüber gesprochen und lachen immer noch darüber. Wir sind jetzt wirklich gute Freunde und das ist cool“, erzählte Emma damals weiter. Doch stimmt das immer noch?

Emma Watson und Tom Felton: Liebes-Spekulationen auf Instagram

Die aktuellen Postings auf Instagram von Tom Felton lies die Fans schier ausflippen und darauf hoffen, dass doch mehr zwischen den beiden läuft als „nur“ Freundschaft. Ein Schnappschuss aus Südafrika zeigt, dass die Chemie zwischen den beiden einfach stimmt. Im Schlafanzug sitzen Emma und Tom intim zusammen auf einem Sofa. Ganz fokussiert blickt sie auf die Gitarre, während er ihr zeigt, auf welche Gitarrensaiten sie die Finger legen muss. Tom selbst schrieb unter das Bild, in dem er Emma Gitarre spielen beibringt, dass sie eine schnelle Lernerin sei. Abschließend fügte er ein „x“, was so viel wie „Kuss“ bedeutet.

Schon bei diesem Post wurden die Follower euphorisch. „Oh mein Gott!“, schrieb ein Fan. Ein anderer Follower schrieb: „Sie sind sooo süß zusammen!“

Emma Watson und Tom Felton: Zweites Instagram-Bild heizt Spekulation weiter an

Ein weiterer Instagram-Post, den Tom noch am selben Tag veröffentlichte, ließ die Follower endgültig darüber spekulieren, dass die beiden ein Paar sind. Tom postete ein Foto, das ihn am Strand zeigt. Eigentlich nichts Ungewöhnliches. Doch wer hat dieses Foto gemacht? Mit „EW“ betitelte er seinen Post und heizte mit den Initialen von Emma Watson die Spekulationen erst so richtig an.

„Die erste Liebe stirbt nie“, schrieb ein User und bezog sich damit auf Emmas Geständnis einst in Tom verliebt gewesen zu sein. „DRAMIONE ist Realität!“, ist ein weiterer Kommentar und eine Anspielung auf die Namen der beiden als Schauspieler in „Harry Potter“, Hermine und Draco Malfoy.

Vor knapp einem Jahr geriet Emma Watson schon einmal wegen einem geheimnisvollen neuen Mann an ihrer Seite in die Schlagzeilen. Die Zeit wird zeigen, was dieses Mal wirklich hinter den Spekulationen steckt. Eins steht jedoch fest: Emma und Tom als offizielles Liebespaar würde die Fans absolut begeistern.

