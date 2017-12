Elyas M'Barek enttäuscht seine treuen Fans mit dieser deutlichen Botschaft

Aus die Maus: Schauspieler Elyas M'Barek will vorerst ein „Kino-Gesicht“ bleiben. Trotz des aktuellen Serien-Booms schließt er eine Rückkehr ins Fernsehen gegenwärtig aus.

Osnabrück - „Auch wenn ich weiß, dass Serien gerade sehr angesagt sind: Ich habe da momentan keine Ambitionen“, sagte der 35-Jährige der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Samstag). „Im Moment finde ich es toll, dass ich mir erarbeitet habe, als Kino-Gesicht zu gelten“, sagte der „Fack ju Göhte“-Star, der seine Karriere unter anderem mit der TV-Serie „Türkisch für Anfänger“ begonnen hat. Der dritte Teil der Erfolgskomödie „Fack Ju Göhte“ mit Elyas M'Barek als Lehrer Zeki Müller stand vier Wochen an der Spitze der deutschen Kinocharts. Am Donnerstag kommt der Film „Dieses bescheuerte Herz“ mit dem Publikumsliebling in die Kinos.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa