Musik-Star sorgt bei Gala mit Fetzen-Kleid für Aufsehen - man sieht wirklich alles

London - Auf den roten Teppichen der Welt hat man wirklich schon Vieles gesehen. Riesige Blumen oder abgedrehte Konstrukte, die die Kleider der Sängerinnen, Schauspielerinnen oder Models schmücken. Und auch von bunt bis ultraknapp haben die Fotografen auf den Red Carpets sicher schon alles abgelichtet. Eine Sängerin bei den Brit Awards 2020 irritierte nun aber doch mit einer ganz neuen Kombination.

Ellie Goulding: Mottenlöcher im Red-Carpet-Kleid

Während sich andere Menschen ärgern, wenn sie ein Mottenloch in einem Pullover entdecken, schien Ellie Goulding es genau darauf anzulegen.

Bei den Brit Awards tauchte die Sängerin überraschend in einem ziemlich irritierenden Kleid auf. Denn anstatt einer eleganten Robe, erschien die „Love me like you do“-Sängerin in einem Fetzen-Kleid aus weißen, roten, blauen und schwarzen Stoffstücken.

Ellie Goulding zeigt wirklich alles unter ihrem Fetzen-Kleid

Das bunte Spitzen-Kleid ließ weder zwischen dem Stoff, noch unter dem Stoff viel Raum für Fantasie. Denn wären die Löcher in dem aufwendig gestalteten Kleid nicht schon freizügig genug, war die Spitze an den meisten stoffbedeckten Stellen auch noch durchsichtig.

Man sah die Brüste der Sängerin von der Seite, ihren Bauch, ihre Oberschenkel und sogar einen Teil ihres Pos. Auch das schwarze Spitzen-Höschen wollte Ellie Goulding mit diesem Kleid wohl kaum vor dem Blitzlicht der Kameras verstecken. Ebenso wie den Fakt, dass sie offensichtlich keinen BH trug.

Ellie Goulding: Fans lieben die Sängerin, egal in welchem Outfit

Eins steht jedoch fest: Die Aufmerksamkeit der Fans und Fotografen zog die Sängerin in diesem bunten Fetzenkleid mit Sicherheit auf sich und stand wie nicht anders gewollt mitten im Rampenlicht.

Und ihre Fans lieben die Sängerin wohl egal in welchem Outfit. Ob mit Motten-Löchern im Kleid oder in der edlen Abendgarderobe, Ellie Goulding erhält zahlreiche Komplimente zu ihrer Musik, ihrem Aussehen und natürlich auch zu ihren gewagten Outfits, wie die Kommentare bei Instagram zeigen.

Ellie Goulding ist nicht der einzige Star, der sich kürzlich beinahe hüllenlos präsentierte. Auch Heidi Klum* hatte anscheinend mal wieder ihren BH vergessen und die Tochter von Johnny Depp präsentierte sich ziemlich freizügig bei den BAFTA-Awards. Sabrina Setlur musste von ihren Fans dagegen erst einmal aufgeheitert werden, nachdem sie ein ziemlich freizügiges Foto gepostet hatte.

