Ellen Pompeo verlässt „Grey‘s Anatomy“

Teilen

Als Meredith Grey wurde Ellen Pompeo weltberühmt. © IMAGO / UPI Photo

Für Ellen Pompeo beziehungsweise ihren Charakter Meredith Grey fängt ein neues Kapitel an.

Ellen Pompeo ist die letzte der fünf Praktikanten, mit denen die Reise in „Grey‘s Anatomy“ begonnen hatte. Nun verlässt auch sie nach 19 Jahren die Erfolgsserie. Am Ende der aktuellen Staffel wird Meredith Grey Seattle mit ihrer Tochter verlassen – und Ellen Pompeo „Grey‘s Anatomy“. Doch es ist kein Abschied für immer.

BuzzFeed.de hat alle Informationen zum Ende von Meredith Grey (Ellen Pompeo) in „Grey‘s Anatomy“.