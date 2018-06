BH-Panne auf königlichem Rasen: Promi-Lady zeigt der Queen mehr als ihr lieb ist

Dieser Auftritt sorgte bestimmt nicht nur bei der Queen für Verwirrung: Zum Pferderennen in Epsom kamen zahlreiche Promis. Eine Hollywood-Schauspielerin griff mit ihrem Outfit aber etwas daneben.

Epsom - Nanu, was ist da denn schiefgelaufen? Beim weltbekannten Epsom Derby hat sich ein Hollywood-Star einen kleinen Patzer beim Outfit erlaubt. Schauspielerin Elizabeth Hurley (52) kam in einem sommerlichen Kleid zum Pferde-Spektakel in Großbritannien, dem auch Queen Elizabeth II. beiwohnte.

Die 92-Jährige feierte an dem Tag ihr 65. Jubliäum als Monarchin. Doch mit einem solchen Auftritt einer Promi-Lady hat sie wohl bestimmt nicht gerechnet.

Hurley ohne BH?

Voller Stolz spazierte Hurley über den roten Teppich - und sorgte dabei für zahlreiche verdutzte Blicke. Denn: Irgendetwas stimmte mit ihrem Kleid nicht so ganz, oder besser gesagt mit ihrer Unterwäsche.

Viele fragten sich: Trägt sie einen BH oder nicht? Die Brustwarzen drückten sich nämlich schon fast durch den Stoff des eng anliegenden Kleides. Hat sie etwa bei einem Auftritt vor den Augen der Queen ihren BH zu Hause gelassen?

+ Elizabeth Hurley war Gast beim Epsom Derby in Großbritannien. © dpa / Steve Parsons

Queen gewohnt gekleidet

Immerhin hielt sie sich trotz BH-Fehlgriffs mit dem Feder-Fascinator an den Dresscode, der an Pferdebahnen so üblich ist. Die Queen leistete sich hingegen wie gewohnt keinen Patzer bei ihrem Outfit - von Kopf bis Fuß ein gelungener Auftritt.

+ Epsom Derby in Großbritannien © picture alliance / Steve Parsons / Steve Parsons Was die 92-Jährige von Hurleys Auftreten hielt, ist nicht bekannt. Die feine englische Art war es jedenfalls nicht.

