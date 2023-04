Die eleganten Outfits des ersten Staatsbesuchs von König Charles und Camilla

Von: Annemarie Göbbel

Zum Besuch von König Charles und Königsgemahlin Camilla kann sich das Styling-Aufgebot sehen lassen. Eleganz und Stil von früh bis spät in Berlin.

Berlin – Deutschland zeigt sich anlässlich des ersten Staatsbesuchs von König Charles III. (74) und Königsgemahlin Camilla (75) von seiner geschmackvollen Seite. Kaum einen Schritt auf der Gangway des gelandeten Flugzeugs des Königspaares leuchtete die noch ungekrönte Königin der Briten in einem türkisen Mantel und Kleid des britischen Designers Bruce Oldfield (72), der Philip-Tracy-Hut war in den gleichen Farben gehalten.

Camillas Schmuckstücke sind voller Tradition, wurden vermutlich aber noch nie offiziell getragen

Die Diamant- und Türkisbrosche gehörten laut Daily Mail-Autorin Rebecca English der verstorbenen Queen Elizabeth (96, † 2022) und wurden der verstorbenen Monarchin von Königin Mary (85, † 1953) zu ihrer Konfirmation im Jahr 1942 überreicht. Angeblich hat die Queen sie selbst nie getragen, womöglich fand aber Camilla Gefallen daran und führt sie in charmanter Doppeldeutigkeit passend zum ersten Staatsbesuch das erste Mal aus. Königin Mary wurde zwar im Kensington-Palast geboren, hatte aber aufgrund ihres Vaters, Herzog Franz von Teck (62, † 1900), deutsche Wurzeln.

Wunderschöne Bilder entstanden – dank des Muts zur Farbe der Bundespräsidentengattin Elke Büdenbender (61) und Camillas – vor dem Brandenburger Tor, die den sonst schmuddelgrauen Tag in Berlin erhellten. Sonst für ihren schnörkellosen Business-Look bekannt, machte Büdenbender im roten Kragenkleid und gleichfarbigem Hutband und nudefarbenen Pumps eine gute Figur neben der Royal-Ascot-erprobten Camilla, die jede Zurückhaltung, was jede Art von Hüten betrifft, aufgegeben haben dürfte. So stahl sich auch die Erinnerung an die verstorbene Queen durch die Farbenpracht der Outfits in die Herzen der wartenden Menge. Elizabeth II. hatte häufig in Knallfarben dafür sorgte, gut erkennbar zu sein.

Diese Gäste feierten mit Charles III. und Camilla auf Schloss Bellevue Motsi Mabuse (41) nebst Ehemann Evgenij Voznyuk (39) waren auf expliziten Wunsch des Königsspaares erschienen. Camilla und Charles sind Fans des britischen Pendants (und Originals) „Strictly Come Dancing“, bei dem auch Motsi in der 17. Staffel einen Part übernahm. Charles, der als Prinz von Wales gerne in Deutschland verweilt, da er väterlicherseits hier verwurzelt ist, dürfte sich auch von Altbundeskanzlerin Angela Merkel (68) warm empfangen gefühlt haben, die drei haben sich in der Vergangenheit schon häufig getroffen. Zu Karpfen und Weidehuhn hatten sich auch Wirtschaftsminister Robert Habeck (53), Ex-Bundespräsident Joachim Gauck (83) mit seiner Partnerin Daniela Schadt (63) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (44) mit Ehefrau Ehefrau Franca Lehfeld (33) angesagt, auch Architekt David Chipperfield (69), der Bildhauer Tony Cragg (73) und Biontech-Chefin Özlem Türeci (56) gaben sich die Ehre. An wem der royale Kelch vorüberzog, ist überraschenderweise Bundeskanzler Olaf Scholz (64), der offenbar anderweitig unabkömmlich ist. Nicht zuletzt seine Lebensgefährtin Britta Ernst (62) dürfte die verpasste Gelegenheit, die Royals zu treffen, zutiefst bedauert haben. Wer sich fragt, warum der Toten-Hosen-Frontmann Campino (60) in einer tiefen Verbeugung vor Camilla zu sehen war, kann sich vergegenwärtigen, dass Campino nicht nur die britische Staatsbürgerschaft besitzt, sondern auch mit diversen Engagements in Sachen Wohltätigkeit die gleichen Interessen wie das Oberhaupt der Briten verfolgt. Charles’ Neffe Philip Fürst zu Hohenlohe (53) war als Familienverstärkung für die Briten angereist.

Camilla glitzert, Motsi Mabuse feiert im weißen Schleierkleid mit Charles III.

Zum Staatsbankett mit König Charles und Königsgemahlin Camilla hatte sich auch Bundespräsidentengattin Elke Büdenbender mit ihren Outftis des Tages in Berlin in Schale geworfen (Fotomontage). © U. Stamm/Imago & Jens Büttner/dpa

Zum Staatsbankett am Abend war Camilla in ihrer atemberaubenden Glitzerrobe von Oldfield der Hingucker des Abends. Für Aufsehen sorgte besonders der auffällige Schmuck der Queen Consort. Ein hinreißendes Diamant-Diadem auf dem Kopf der Queen Consort galt wiederum als Hommage an Queen Elizabeth II., die das wertvolle Prachtstück zu ihren Lieblingsstücken zählte.

Doch auch die Gäste, allen voran „Let's Dance"-Star Motsi Mabuse (41), sorgten mit ihrem Styling für Aufsehen. Für den Abend wählte sie ein elegantes weißes Kleid mit Schleier. Ein florales Muster im oberen Brustbereich bildete den Übergang zu einem transparent gehaltenen Ausschnitt. Die Haare hatte sich Motsi Mabuse zu einer Hochsteckfrisur stylen lassen. Den Look komplettierte eine funkelnde Clutch in Silber. Motsi zeigte sich sehr geehrt, verriet aber nicht, ob sie auch das Tanzbein mit Charles III. geschwungen habe.