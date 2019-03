Eklat: Serdar Somuncu und Niels Ruf verlassen genervt eigene Show - Verwirrung in der Halle

Serdar Somuncu und Niels Ruf treten gemeinsam in Essen auf. Doch urplötzlich kehren sie ihren Fans den Rücken. Das steckt dahinter.

Essen - Mitten in der Show verschwinden die Komiker Serdar Somuncu und Niels Ruf nacheinander von der Bühne. Die Zuschauer bleiben verdutzt zurück. Zunächst rechnet das Publikum mit einer kleinen Verschnaufpause für die beiden, doch auf der Stage regt sich auch in der Folge nichts. Die Fans rätseln und üben sich in Geduld, aber die Bühne bleibt weiterhin verwaist. Erst eine Durchsage bringt ein wenig Licht in die Angelegenheit.

Denn über die Lautsprecher wird das vorzeitige Ende des Auftritts in der Weststadthalle in Essen verkündet, berichtet die „WAZ“. Zumindest herrscht nun Klarheit. Die Zuschauer wissen, dass selbst das längste Ausharren keinerlei Sinn ergibt. Doch warum verließen die sonst so schlagfertigen Komiker wortlos die Bühne? Lag es womöglich am Publikum. Schließlich hatten die Zuschauer oftmals lautstark dazwischen gerufen.

Serdar Somuncu: „Das Ganze ist ziemlich abrupt zu Ende gegangen“

Noch am gleichen Abend versucht sich Somuncu auf Facebook zu erklären. „Wir haben gerade die Tischgespräche in der Weststadthalle in Essen gehabt und wie ihr sicher bemerkt habt, ist das Ganze ziemlich abrupt zu Ende gegangen. Das hatte nichts mit euch zu tun. Im Gegenteil: Ihr wart ein höfliches, sehr nettes Publikum, auf das wir uns sehr gefreut haben“, äußerte er sich zu den Spekulationen über die Ursache seines unrühmlichen Abgangs.

Serdar Somuncu: „Stimmung zwischen uns nicht gut“

In der Folge gibt sich der Komiker kleinlaut: „Irgendwie war heute der Wurm drin. Und dafür würde ich mich gerne bei euch entschuldigen. Das ist nicht okay. Wir sind Profis, wir müssen so einen Abend durchstehen, auch wenn die Stimmung zwischen uns nicht gut ist und es an manchen Stellen, das habt ihr ja auch gesehen, ein bisschen schwierig ist.“

Serdar Somuncu ab sofort nur noch alleine auf der Bühne?

Zudem erzählt er, dass er kommendes Jahr im Rahmen einer Tour wieder nach Essen kommen wird, allerdings solo. Ob der 50-Jährige für diesen Moment kurz seine Wortgewalt wieder entdeckte? Die Aussage kann schließlich als indirekte Spitze gegen seinen Bühnen-Partner verstanden werden.

Mittlerweile erklärte sich auch der Veranstalter, die Agentur 190a, zum Showabbruch. Die Karten der Zuschauer von Dienstagabend besitzen auch ihre Gültigkeit für die kommende Show „Die blaue Stunde mit Serdar Somuncu“ am 7. Mai in der Weststadthalle in Essen, heißt es im Statement.

