„Asoziale Menschen“: Ex-“Mister Germany“ rastet bei Facebook komplett aus

Jetzt hat Dominik Bruntner die Faxen dicke: Bei Facebook lässt der ehemalige „Mister Germany“ seinem Frust freien Lauf. Ein Ereignis will er nicht einfach so hinnehmen.

Stuttgart - Ex-„Mister Germany“ Dominik Bruntner klagt über Eier-Attacken auf seine Wohnung. „Was für asoziale Menschen gibt es eigentlich?“, schrieb der 25-Jährige aus Hochdorf in Baden-Württemberg auf seiner Facebookseite - zusammen mit einem Foto der klebrigen Reste.

Mindestens zwei Eier seien nachts gegen sein Fenster geworfen worden. „Falls ich mal jemanden dabei erwischen sollte, garantiere ich für nichts.“ Hinter den hochgezogenen Rolladen auf dem Bild, das Bruntner auf Facebook gepostet hat, scheint zudem eine Statue mit blankem Hintern zu stehen. Was er uns damit wohl sagen möchte?

Mit Freundin per WhatsApp Schluss gemacht

Am Dienstag berichtete auch die „Bild“-Zeitung über den Eier-Angriff. Das Blatt spekuliert, ob möglicherweise ein Fan seiner Ex-Freundin Lena Bröder - „Miss Germany 2016“ - dahinter stecke.

Die hatte sich demnach beklagt, dass der „Mister Germany 2017“ per WhatsApp mit ihr Schluss gemacht habe. Bruntner sagte dem Blatt: „Wer weiß, was in den Köpfen solche Feiglinge vorgeht?“

