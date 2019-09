Ruhm durch zwei bekannte Songs - US-Rockstar kommt auf tragische Weise ums Leben

Seine berühmtesten Songs „Take Me Home Tonight“ und „Walk on Water“ kennt nahezu jeder. Nun ist der amerikanische Rockstar Eddie Money aus dem Leben geschieden. Er litt an mehreren Krankheiten.

Update vom 14. September: Wie jetzt bekannt wurde, litt Eddie Money auch noch an einer Herzerkrankung wegen der er seine Krebsbehandlung nicht weiterführen konnte. Nach einer Operation an den Herzklappen sei er zusätzlich an einer Lungenentzündung erkrankt.

Das sind die bekanntesten Songs von Eddie Money

Ursprungsmeldung vom 11.September: Los Angeles - US-Rockstar Eddie Money ist tot. Das bestätigte seine Presseagentin Cindy Ronzoni am Freitagvormittag. Der 70-jährige Sänger erlag demnach am gleichen Tag einer Krebserkrankung. Mit seinem Song „Take Me Home Tonight“ erlangte Money weltweit Berühmtheit. Mit dem Song „Walk on Water“ konnte der Interpret ebenfalls einen großen Hit landen.

Mit diesen beiden Songs konnte Money in den US-amerikanischen Top Ten landen.

Eddie Money: „Take Me Home Tonight“-Rockstar stirbt

Schweren Herzens verabschieden wir uns von unserem liebenden Ehemann und Vater. Es ist so schwer, sich unsere Welt ohne ihn vorzustellen, aber er wird durch seine Musik ewig weiterleben“, erklärt sein Management demnach.

Erst im August erklärte der 70-Jährige, an Speiseröhrenkrebs erkrankt zu sein. Kurz zuvor wurde er noch am Herzen operiert. Nun die traurige Nachricht aus Los Angeles (Kalifornien).

+ Eddie Money, US-amerikanischer Rocksänger, ist tot. © dpa / Darron Cummings

