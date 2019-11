Foto von Ed Sheeran geistert im Netz herum - sehen Sie das verrückte Detail?

Auf den ersten Blick sieht das Foto so aus, als ob Ed Sheeran an einem normalen Herbsttag im Laub steht. Doch ein irres Detail überrascht die User - Hätten Sie es erkannt?

Ein Foto von Ed Sheeran zeigt, wie er an einem normalen Herbsttag im Laub steht.

zeigt, wie er an einem normalen im steht. Ein völlig irres Detail überrascht die User.

überrascht die User. Hätten Sie es erkannt?

Ed Sheeran steht im Laub - Foto enthält völlig irres Detail

München - Ed Sheeran ist ein Superstar, der auf der ganzen Welt bekannt ist. Seine Lieder, wie „Shape of You“ oder „Beautiful People“, zusammen mit Khalid, sind Ohrwurm-Garantien und bleiben meist den ganzen Tag über im Kopf. Fotos, die ihn in seinem normalen Alltag zeigen, sind eher selten.

Zwar sieht man ihn ab und zu mit seiner Frau Cherry Seaborn, die er 2018 heiratete, aber dennoch kommen die Fans nicht oft in den Genuss von privaten Fotos des Superstars, es sei denn er postet sie selber auf Instagram. Doch seit 2016 kursiert ein Foto von Sheeran im Netz, dass ihn an einem normalen Herbsttag, mit Jacke bekleidet und mit Rucksack auf den Rücken zeigt. Der Superstar steht dabei mitten in einem Haufen Laub.

Vor kurzem wurde das Foto noch einmal auf der Social-Media-Plattform Reddit gepostet. Auf dem Foto ist am oberen Rand zu lesen: „At first, I thought it was a normal photo.“ Zu deutsch so viel wie: „Als Erstes dachte ich, dass das ein normales Foto ist.“ Und tatsächlich, das Bild von Sheeran enthält ein Detail, dass auf den ersten Blick nicht offensichtlich ist.

Video: So reich ist Ed Sheeran

Herbst-Foto von Ed Sheeran: Hätten Sie dieses Detail erkannt?

Der Hintergrund hinter Ed Sheeran wirkt wie normales Laub, doch bei genauerem Hinsehen, erkennt man, dass das Laub aussieht wie der Popstar selber. Kleine Gesichter sind ersichtlich und das feuerrote Haar des Sängers simuliert die Farben von heruntergefallenem Herbstlaub. Dass es sich darum um eine Montage handelt, ist klar.

+ Erkennen Sie nun das Detail?

Foto von Ed Sheeran im Herbst: Reddit-User geben Kommentare ab

Die Reddit-User geben ihre Kommentare zu demFoto ab. Allerdings hat nicht jeder das kleine Detail erkannt. Eine Userin schreibt: „What do you mean, this is how autumn works.“ Übersetzt bedeutet das: „Was meinst du, so funktioniert der Herbst.“ Ein anderer Reddit-Nutzer meint: „I didn‘t see it. And now I wish I never zoomed in.“ Auf Deutsch: „Ich habe es nicht gesehen und jetzt wünsche ich mir, ich hätte niemals heran gezoomt.“

Andere zeigen sich aber nicht mehr allzu überrascht, da das Fot o ja bereits seit längerem im Internet kursiert. „I know this one already“ (Ich kenne das schon) oder „Repost“ schreiben zwei der User. Ein paar können dasFoto so gar nicht fassen. „Dear Lord“ (Lieber Gott), oder „OMG“ (Oh mein Gott) meinen sie.

Ed Sheeran: Er sorgte auch wegen anderen Dingen für Diskussionen

Nachbarn von Ed Sheeran beschwerten sich kürzlich über seinen Wildpool,den er auf seinem Anwesen im englischen County Suffolk anlegte - er wollte sogar eine Mauer bauen. Er selber war offenbar von seinem Megastar-Kollegen Bruno Mars genervt. Mars ließ Ed Sheeran immer wieder das gleiche Lied singen.

Aber nicht nur das Fot o von Ed Sheeran sorgte für Furore und Diskussionen im Netz. Eine peinliche Foto-Panne von einer Londoner Influencerin löste viel Spott und Hohn bei ihren über 500 000 Instagram-Followern aus.

ly