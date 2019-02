Riesen-Brüste von DSDS-Kandidatin bergen Überraschung - Pietro fasst sie eher widerwillig an

Beim DSDS-Casting überrumpelt Josie Melonie Jury-Mitglied Pietro Lombardi mit ihren Brüsten - hinter ihnen steckt ein Geheimnis.

Update vom 16.01.2019: Sie hatte es von Anfang an auf Jury-Schnuckelchen Pietro Lombardi (26) abgesehen: Zum DSDS-Casting in der Sendung vom Samstag (12.1.) kommt Josi Melonie mit zwei Melonen (zum Essen!) bewaffnet ins Studio und startet zum Auftakt ihrer Vorstellung erst einmal eine frivole Flirt-Attacke auf den Sänger und DSDS-Gewinner von 2011. „Ich hab gehört, du bist kleiner als ich - da hast du ja die perfekte Größe für meinen Melonen“, zwitschert sie Pietro Lombardi zu. Dieser reagiert mit einem „Wow“ und einem breiten Grinsen. Darauf grätscht Jury-Oberhaupt Dieter Bohlen mit der Info dazwischen, dass Pietro doch gar nicht auf „blond“ stehe und schießt gleich noch eine Frage hinterher, mit der seine Jury-Kollegen nicht gerechnet hätten: „Warst du mal ein Mann?“, will der Pop-Titan von der 24-Jährigen wissen. „Ja, ich wurde als Junge geboren“, antwortet Josie, die mit bürgerlichem Namen Josephine Jochmann heißt. „Mit 19 Jahren hab ich mir meine Brüste machen lassen. Das gehört einfach zu so einem Schritt dazu, weil die durch Hormone nicht groß werden.“ Zwei Jahre später habe sie sich dann einer geschlechtsangleichenden Operation unterzogen.

Übrigens: DSDS-Juror Pietro Lombardi hat mit Jessica Paszka geflirtet - und dabei nicht geahnt wen er da eigentlich anbaggert.

+ Josie Melonie führt Pietro Lombardi an ihre Melonen. © screenshot RTL

Bei ihrer Gesangsdarbietung blieb Josi Melonie ihrem Thema treu und präsentierte einen selbst geschriebenen Song mit dem Titel „Zeig mir deine Melonen“. Eine Zeile ihres Liedtextes nahm Josie selbst dann wohl ein wenig zu ernst. „Sie sind prall, sie sind schön, jeder will die Dinge sehen“ trällernd, tänzelt sie an den Juroren-Tisch. Scheinbar spontan reicht sie Pietro die Hand, der den Handschlag nichtsahnend erwidert. Josi nutzt die Gelegenheit und zieht Pietros Patsche blitzschnell an eine ihrer Melonen. „Ich hab‘ an ihre Brüste gefasst!“, so der Sänger ungläubig zu Dieter Bohlen. Viel Körpereinsatz, doch am Ende reichte es trotzdem nicht für den Recall. Dennoch: „Ich bin mir sicher, dass wir von Dir noch viel hören werden“, prophezeite Dieter Bohlen der sympathischen Transgender-Braut.

DSDS 2019: Kandidatin Alicia-Awa: Megaheiße Bikinifotos auf Instagram

Unser Artikel vom 7. Januar 2019:

Köln - Bei den Castings zur 16. Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ hat sie alles richtig gemacht: Kandidatin Alicia-Awas Beissert (21) aus Bochum verzauberte die vierköpfige Jury sowohl mit ihrer Stimme als auch ihrer Optik. Mehrfach bescheinigte ihr Chef-Juror Dieter Bohlen (64), dass sie wie ein echter Star aussehe. Einen weiteren Pluspunkt kassierte Alicia zudem für ihre professionelle und gleichsam sympathische Art. Ihre Interpretation von Rihannas Hit „Stay“ im Beisein ihrer Mutter, performte sie mit so viel Gefühl, dass es Jury-Mitglied Xavier Naidoo (47) unter seiner Sonnenbrille zu Tränen rührte - braves Mädchen. Dabei kann Alicia auch ganz anders, wie ihr Instagram-Account offenbart.

Mit ihren bislang 75 geposteten Fotos erweist Alicia den über sie vom Stapel gelassenen Lobeshymnen der DSDS-Jury alle Ehre. Glamour pur. Eine Inszenierung, die locker mit der öffentlichen Nabelschau von RnB- und Hip-Hop-Ladies wie Ashanti, Ciara und Azealia Banks mithalten kann. Auch den Mut zu knappen Klamotten und einer gewissen Freizügigkeit hat sie mit ihren weltberühmten musikalischen Schwestern gemein. Beim DSDS-Casting hielt Alicia ihre körperlichen Vorzüge noch mit einem schwarzen Rollkragenpullover unter Verschluss, doch auf Instagram packt die schöne Alicia aus und zeigt, was Dieter Bohlen und das Fernsehpublikum bei ihrem Vorsingen nur erahnen konnten.

Dort präsentiert sich DSDS-Alicia (Alicia Awa - Heiße Privat-Fotos der schönen Kandidatin aufgetaucht, wie extratipp.com* berichtet) mal mit weit aufgeknöpfter Bluse, mal im schwarzen Spitzen-Body, posiert im knappen Bikini am Strand von Malibu oder auf einer Motoryacht in Miami Beach. Sexy, aber nicht billig. Alicia kann nicht nur was, sie traut sich auch was. Für das Gesamtpaket Alicia gab es von der DSDS-Jury die „Goldene CD“. Damit ist ihr die Reise zum Recall nach Thailand sicher. Und spätestens hier werden Dieter Bohlen und das Fernsehpublikum all das zu sehen bekommen, was Alicia bereits mit ihren über 78.000 Followern auf Instagram teilt. Heiße Sache!

Lesen Sie auch: DSDS: Eklat gleich in der ersten Folge - So reagieren Dieter Bohlen und Pietro Lombardi

Serie fliegt von einem Tag auf den nächsten aus dem deutschen Free-TV - Ihr seid nicht ganz sauber“

Dieser Sender traut sich was: Skandal-Filme im deutschen TV

DSDS: Strip vor Jury - Tanga kommt zum Vorschein, dann muss Naidoo eingreifen

Sven Barthel

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.