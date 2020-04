DSDS-Sieger Ramon Roselly: Das hat er mit Florian Silbereisens Unterhose und seinem Preisgeld vor

DSDS (RTL): Sieger Ramon Roselly verriet nicht nur, was er mit seinem Preisgeld vorhat, sondern auch, was mit Silbereisens Glücks-Unterhose geschieht.

Köln - Am vergangenen Samstag (4. April) fand das Finale der 17. Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“(DSDS*) statt. In der Abschluss-Sendung wurde Ramon Roselly als neuer Gewinner der beliebten Show gekürt. Nun verriet der einstige Gebäudereiniger, was nun mit seiner Glücksbringer-Unterhose, die ihm Juror* Florian Silbereisen übergab, geschieht.

DSDS-Sieger Roselly: Rote Unterhose bleibt wohl sein Glücksbringer

Zur Erklärung: Ein paar Sendungen vor der DSDS*-Entscheidung überraschte Silbereisen den verdutzten Sänger eine rote Unterhose, die dem 26-Jährigen Glück bringen sollte. Im DSDS-Finale erwiderte Ramon Roselly diese Geste mit einem „Gegenschlüpfer“. Er überraschte auch mit Aussagen zu Silbereisens Ex Helene Fischer. Eine WhatsApp-Nachricht von Silbereisen im Finale sorgte für Verwirrung.

In einem Interview mit Express.de wurde er nun gefragt, was nach seinem Erfolg bei DSDS mit der berühmten Unterhose passiere. „Die wird bei mir in den Wohnwagen als Glücksbringer mit reinkommen“, so Roselly, der hinzufügte: „Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich sie bekommen habe.“ Zum Fensterputzen wird das Stoffteil jedoch nicht hergenommen, versprach der DSDS-Sieger: „Nein, die ist ja zu klein, das passt ja gar nicht“.

DSDS-Sieger Roselly: Bohlen handelt den Sieger bereits als neuen Schlager-Star

Ramon Roselly hat nun vor, mit seiner Musik richtig durchzustarten. Seine neue Single namens „Eine Nacht“ ist bereits erschienen. Seinen bisherigen Job als Gebäudereiniger wird er wohl für seine Musikkarriere nicht sofort wieder aufnehmen. Mit den 100.000 Euro Preisgeld hat der bescheidene Roselly nichts Besonderes vor. Anstatt sich eine Wohnung zu suchen werde er nun „lieber einen schönen neuen Wohnwagen kaufen.“

Star-Juror* und Pop-Titan Dieter Bohlen handelte den diesjährigen DSDS-Sieger bereits als neuen Schlager-Star. Doch Roselly sieht sich selbst nicht in der Lage, das zu beurteilen. „Ganz ehrlich, ich kann das schwer einschätzen und kann jetzt nicht sagen: 'Ja, ich bin auf jeden Fall der neue Schlager-Star'. Beim Finale kam der Verdacht auf, Bohlen hätte für den Sieger getrickst.

DSDS-Sieger Ramon Roselly ist hoch motiviert - „Musik macht unheimlich viel Spaß“

Der neue Show-Gewinner sei jedoch sehr motiviert für seine neue Aufgabe nach DSDS*. „Ich hab richtig Lust, hart zu arbeiten, mir macht das unheimlich viel Spaß mit der Musik und ich würde sagen, wir geben richtig Gas und dann gucken wir mal, was passiert.“ Bleibt zu hoffen, dass er seinen Glücksbringer nicht beim Wohnwagen-Umzug verliert.

