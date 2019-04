DSDS 2019: Fans wittern Betrug! Hat Dieter Bohlens Favorit geschummelt?

Nick Ferretti bei DSDS 2019 der Favorit von Dieter Bohlen. Doch einige Fans wittern einen dreisten Betrug beim Liebling des Jury-Oberhaupts.

Köln - Er gehört zu den absoluten Favoriten auf den Titel von Deutschland sucht den Superstar 2019. Nick Ferretti (29) wurde vor einem Jahr von Dieter Bohlen (65) höchstpersönlich entdeckt und zu der beliebten Castingshow eingeladen. Doch jetzt kursiert eine wilde Verschwörungstheorie um den Straßenmusiker - er soll all seine Fans und Dieter betrogen haben!

Hartnäckige Gerüchte um DSD-Kandidat: „Der ist doch NIEEEMALS 29!“

Vor gut einem Jahr war der DSDS-Chef-Juror in seiner zweiten Heimat Mallorca unterwegs und entdeckte dabei den blonden Lockenschopf, der sein Glück als Straßenmusiker auf der Urlaubsinsel versuchte. Sofort war der Pop-Titan von den Gesangskünsten des 29-Jährigen mit neuseeländischen Wurzeln überzeugt und lud ihn ein, bei der nächsten DSDS-Staffel dabei zu sein. Der Rest ist bekannt: Nick Ferretti gehört zum engsten Favoritenkreis auf den Titel und hat in Dieter Bohlen nach wie vor seinen wohl berühmtesten Unterstützer.

Altersgrenze bei DSDS (RTL): Fans spekulieren über angeblich wahres Alter von Nick Ferretti

Allerdings halten sich hartnäckige Gerüchte, die dem DSDS-Kandidaten wohl einige Sympathie-Punkte bei der Jury und den Fans kosten könnte. Der Pop-Titan ließ erst kürzlich eine Bombe platzen und könnte auf weitere Aufregung sicher gut verzichten.

Viele DSDS-Zuschauer können nämlich einfach nicht glauben, dass der Sänger erst 29 Jahre alt sein soll. Unter seinem Profil, das auf Instagram veröffentlicht wurde, kommentiert ein User: „Der ist doch NIEEEMALS 29!...“ Das Urteil eines anderen Fans lautet: „Guter Sänger, aber meiner Meinung nach schon älter als 29. Ich wette mit euch, Dieter hat ihn schon als Gewinner im Kopf, und deshalb mussten sie da ein bisschen munkeln!“ Wäre er älter als 30, dürfte er nicht mehr bei DSDS teilnehmen. Alles also ein ausgefuchster Plan?

Nick Ferretti von DSDS (RTL) scherzt: “Ich bin eigentlich schon 43“

„Ja, sie haben recht. Ich habe gelogen. Ich bin eigentlich schon 43“, gibt Nick Ferretti tatsächlich zu und bestätigt die Theorien der Fans gegenüber OK!. Doch der Straßenmusiker macht nur Spaß. Um sich selbst und DSDS von den Vorwürfen der Altersfälschung freizusprechen, zeigte der Sänger vor Kurzem gegenüber RTL sogar seinen neuseeländischen Pass. Darauf ist deutlich sein Geburtsdatum, der 6. Januar 1990, zu erkennen. „Vertraut mir, ich bin 29!“, räumt der DSDS-Kandidat mit den Gerüchten auf.

+ Nick Ferretti will die Fans überzeugen, dass er bei seinem Alter nicht geschummelt hat. © Screenshot RTL Video

DSDS wird also mit Nick Ferretti in die nächste Runde gehen. Dann hoffentlich ohne weitere Schockmomente, wie den Sanitäter-Einsatz bei der Motto-Show. In der zweiten Mottoshow teilte Bohlen mit seinem vernichtenden Feedback gegen eine 19-jährige Kandidatin aus.

Mehr zu Nick Ferretti im Video: Dieter Bohlen entdeckt ihn auf der Straße

spz