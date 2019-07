Dieter Bohlen ist in den sozialen Netzwerken sehr aktiv. Fragen seiner Fans beantwortet er fleißig. Nur bei einer bestimmten verschlägt es ihm offenbar die Sprache.

1,3 Millionen Abonnenten beglückt Dieter Bohlen derzeit mit seinen Nachrichten auf Instagram. Bohlen scheint bei seinen Social-Media-Ausflügen nicht nur Freude an Filtern, Face-Swap und andere Funktionen gefunden zu haben, sondern auch daran, sein Familienleben in die Öffentlichkeit zu tragen. Seit neuestem gehört Mini Malteser Rocky dazu. Wesentlich länger, nämlich bereits seit fast 13 Jahren, ist seine Freundin Carina Walz an Bohlens Seite. Auch Fotos von der 35-Jährigen lädt Bohlen regelmäßig hoch.

Das Familienglück scheint perfekt zu sein, wenn man den Bildern glauben darf. Die beiden sind seit 2006 ein paar und haben zwei gemeinsame Kinder. Eigentlich, so möchte man fast meinen, wäre es damit längst Zeit, den nächsten Schritt zu gehen. Das finden auch einige von Bohlens Abonnenten.

Dieter Bohlen: Belanglose Posts werden zu Erfolgen

Den Fotos seiner gibt Bohlen belanglose Bezeichnungen. Unter einem steht: „Carina kauft Blumen ein ... ich liebe Blumen“. Und auch das neueste Werk ist mit einer Beschreibung versehen, die nicht unbedingt zu Diskussionen anregt - doch die User nehmen trotzdem eifrig Stellung. Vielleicht ist die Einfachheit sogar der Schlüssel zum Erfolg. Vieler seiner Posts werden die Social-Media-Highlights. Erst kürzlich lüftete er auf Instagram eines seiner Beauty-Geheimnisse.

Unter dem Foto mit dem Titel „Carina freut sich auf einen tollen Sommer Tag“ sind derzeit mehr als 1110 Kommentare (Stand: 29. Juni, 12 Uhr) verfasst worden - und was für welche!

Denn von der Frau ist nicht der 65-Jährige angetan. „So hübsch“, schreibt ein User. „Eine absolute Traumfrau dein Carinchen“, schreibt ein anderer. „Natürlich schön“, „Wunderschöne Frau. Hast richtig Glück Dieter“ und „Waaaassss eine Naturschönheit“ sind nur wenige ausgewählte Kommentare. Auf einige antwortet Bohlen. So auch auf die Frage, ob das Interview mit Tanzverbot ein Fake sei? Als ein User fragt, wie er die Hitze überstanden habe, ist Bohlen um keinen Spruch verlegen. „Ich fühl mich dann wie 20“, schreibt der Pop-Titan. Stehen ihm also noch viele Jahre mit seiner Carina bevor?

User über Bohlen-Freundinnen: Estefania war die Hübscheste

Vielleicht fühlten sich einige Follower auch deswegen dazu veranlasst, einmal genauer nachzufragen. „Du Dieter warum heiratest die Carina nicht? Ihr seid eine Familie mit Kindern“, postete einer unter das Foto. Doch von Bohlen selber kommt zu Kommentaren wie diesem keine Reaktion. Den Usern bleibt also nicht mehr übrig, als zu spekulieren. Darüber hinaus findet einer, dass Carina Walz auf dem Foto nachdenklich wirke.

Ein User findet dann doch noch ein Haar in der Suppe: „Estefania war von seinen Frauen die Hübscheste", erklärt er. Mit dem ehemaligen Playmate Estefania Küster war Bohlen zwischen 2011 und 2006 zusammen. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn.

Kürzlich spekulierten Medien, dass der Vorname von Carina Walz gar nicht Carina sei. Bei einer Hochzeit könnte dieses Rätsel ein für alle Mal gelöst werden.

