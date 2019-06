Dieter Bohlen hat Mega-Neuigkeit - DSDS-Juror überrascht seine Fans

Dieter Bohlen hat bei Instagram für alle Fans eine wirklich überraschende Nachricht. Der DSDS-Juror bringt doch sein neues Album raus und nennt einen Termin.

Auf Instagram ließ Dieter Bohlen zuletzt die Bombe platzen: Es gibt kein neues Album!

Der DSDS-Star entschied sich aus Zeitmangel gegen das Album und für die Deutschland-Tour

Plötzlich ändert Dieter Bohlen seine Meinung: Es soll jetzt doch ein neues Album kommen

Update vom 8. Juni 2019: Wie jetzt? Dieter Bohlen kündigt nun doch ein neues Album an. Der DSDS-Juror hatte eigentlich bereits mitgeteilt, dass das geplante Album nicht erscheinen würde - aus zeitlichen Gründen. Es gab schon Spekulationen darüber, ob eventuell seine langjährige Freundin Carina dahinter steckt. Jetzt kommt doch alles anders.

"Am 5.7. kommt mein neues Album. In der Story könnt ihr es bestellen! Nach allem hin und her ich freu mich sehr. Es wird ein normales Album geben, eine dreier Box und sogar eine physische Picture Disc für Sammler (Hammer)", schreibt Dieter Bohlen bei Instagram und postet dazu ein Foto. Darauf jubelt er mit der geballten Faust. Darüber steht: "Dieter feat. Bohlen - Das MEGA Album."

Dieter Bohlen: Neues Album kommt jetzt doch - DSDS-Juror nennt Termin

Die meisten Fans scheint es jedenfalls zu freuen. Sie reagieren voller Begeisterung und kommentieren fleißig Dieter Bohlens Instagram-Post. "Ich habe mir gleich alle drei Versionen bestellt!!!! Mega mega mega", freut sich ein begeisterter Fan.

Ein weiblicher Fan zeigt sich jedoch etwas überrascht über die Kehrtwende von Dieter Bohlen. "Ich dachte, es kommt kein neues Album wie hier vor einigen Wochen gesagt, oder habe ich das missverstanden?", fragt der weibliche Follower. Und Dieter Bohlen antwortet sogar: "Ja, zum Teil. Das war ein anderes Konzept." Näher geht der Poptitan und DSDS-Star nicht darauf ein. Bleibt abzuwarten, ob Dieter Bohlen den 5. Juli mit seinem neuen Album tatsächlich halten kann - und will.

Dieter Bohlen: Er spricht über DSDS-Aus - Instagram-Post lässt Fans aufhorchen

Update vom 30. April 2019: Gerade erst schockte Dieter Bohlen seine Fans mit der Nachricht, dass es doch kein neues Album des Poptitanen geben wird. Es fehle ihm einfach die Zeit und seine Familie würde nun mal vorgehen, erklärte der DSDS-Juror auf Instagram. Gibt es nun den nächsten Schock-Moment für die Fans des ehemaligen Modern-Talking-Musikers? Folgt nun seinen Kindern und Freundin Carina zuliebe auch der Ausstieg bei DSDS?

Dieter Bohlen: Poptitan nimmt Stellung zu möglichem DSDS-Aus nach dieser Staffel

Wird die kultige RTL-Casting Show ab 2010 also ohne Dieter Bohlen stattfinden? Für die Fans des DSDS-Urgesteins und heimlichen Stars der Show undenkbar! Nach dem großen Finale der aktuellen DSDS-Staffel am Wochenende ließ Dieter Bohlen auf die Nachfrage eines Fans, ob er nächstes Jahr auch wieder in der Jury sitzen werde, endlich die Bombe platzen: "Klar bin ich!". Ein kurzer Satz, der bei seinen Fans und auch bei den Verantwortlichen des TV-Senders RTL jedoch für große Erleichterung gesorgt haben dürfte. Denn DSDS ohne Dieter Bohlen ist einfach undenkbar.

Dieter Bohlen hat Schock-Nachricht für seine Fans - kein neues Album!

Ursprüngliche Meldung vom 25. April 2019: Täglich meldet sich Dieter Bohlen auf Instagram mit kleinen, teils amüsanten Ausschnitten aus seinem Alltag. In den kurzen Videos, vom Poptitan "Dieters Tagesschau" genannt, begeistert er seine Fans mit seiner positiven, offenen Art. Doch dieses Mal hat der DSDS-Star unerwartete, traurige Neuigkeiten, wie nordbuzz.de* berichtet.

Dieter Bohlen schockt Fans: Kein neues Album wegen Freundin Carina?

Es ist sind wirklich niederschmetternde Nachrichten, die Dieter Bohlen auf Instagram verkündet - und sie haben mit seiner Familie, insbesondere mit Freundin Carina zu tun. Der 65-Jährige lässt die Bombe platzen: Es wird kein neues Dieter Bohlen-Album geben! "Leute, ich habe heute mal nicht so schöne Nachrichten für euch. Ich werde es kurz machen, es kommt doch kein Album raus. Leute ich schaff es nicht", gesteht der DSDS-Juror. Die Entscheidung ist Dieter bestimmt nicht leicht gefallen, denn seine Fans fieberten schon ungeduldig der Veröffentlichung der Platte entgegen, auf der es auch einen Track mit Pietro Lombardi geben soll. Für diesen sucht Dieter Bohlen übrigens derzeit eine passende Freundin bei DSDS, wie nordbuzz.de* berichtet.

Dieter Bohlen über Freundin Carina: "Wegen Konzerten, läuft die schon Amok"

Immerhin wird die geplante Deutschland-Tour des DSDS-Jurors definitiv stattfinden. Im Instagram-Video gesteht Dieter Bohlen: "Entweder Album oder Tour. Bei der Tour bin ich schon so weit, ich schaffe es einfach zeitlich nicht, dieses Album fertig zu machen." Mit den unerwarteten News dürfte der Poptitan so manchen Fan gehörig vor den Kopf stoßen. Nun keimt ein unschöner Verdacht auf: Entschied sich Dieter etwa wegen Carina gegen die neue Platte? Vor kurzem ließ der DSDS-Star bereits durchblicken, dass Freundin Carina nicht gerade erfreut von den aktuellen, extrem zeitintensiven Projekten ihres Liebsten ist. "Ja, die weiß das noch nicht mit dem Album. Die kann ja RTL gucken. Ja, die ist schon wegen den Konzerten, läuft die schon Amok", verriet Dieter Bohlen damals.

Dieter Bohlen: DSDS-Juror entscheidet sich für Freundin Carina und Kinder gegen neues Album

Doch Dieter Bohlen ist halt nicht ein echtes Arbeitstier und erfolgreicher Geschäftsmann sondern auch ein leidenschaftlicher Familienmensch. Im Zweifel entscheidet sich der sechsfache Vater immer zugunsten seiner Familie. Deshalb sein Appell an seine Fans: "Es gibt noch eine Familie, ich habe meine Kinder - bisschen Verständnis!". Erst kürzlich überraschte Dieter Bohlen seine Follower mit einer freudigen Nachricht, wie nordbuzz.de* berichtet: "Nachwuchs bei den Bohlens!"

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.