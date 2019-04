Dieter Bohlen: DSDS-Juror schockt mit irrem Video - Fans sind einfach sprachlos

Dieter Bohlen gibt im Video auf Instagram scherzhaft Tipps zur Schöhnheitspflege. Der DSDS-Juror macht seine Fans sprachlos. Sie finden den Poptitan peinlich.

Dieter Bohlen erlaubt sich in den sozialen Netzwerken immer mal wieder einen Scherz.

Jetzt hat der Poptitan ein neues Video bei Instagram gepostet, in dem er seltsame Beauty-Tipps gibt.

Die meisten Fans finden sein Video einfach nur peinlich.

Veräppelt Bohlen damit etwa "Bibi´s Beauty Palace"?

Hamburg - Dieter Bohlen macht auf seinem Instagram-Account bekanntlich gerne Schabernack. In einem seiner neuesten Videos gibt er einen doch sehr ungewöhnlichen Tipp zur Schönheitspflege. Nimmt er damit etwa "Bibi´s Beauty Palace" aufs Korn? Davon berichtet nordbuzz.de*.

Dieter Bohlen: DSDS-Juror schockt seine Fans mit Beauty-Tipps bei Instagram

Dieter Bohlen eckt offenbar gerne ein wenig an. Vor Kurzem beendete er die Zusammenarbeit mit Andrea Berg, außerdem gab es einen ziemlich heftigen Streit zwischen ihm und Sängerin Namika, wie nordbuzz.de* berichtet. Mit seinem neuesten Video nimmt er zwar nicht direkt Bezug auf jemanden, doch mit dem Titel "Bohlen's Bio Beauty Palace" könnte er schon auf Bibis Channel deuten.

Das Video beginnt er mit einem Xylophonschlag und einem breiten Grinsen, im Hintergrund läuft ruhige Musik. Mit dem Holzschlägel klopft er sich an den Kopf und meint: "Ich habe mir wirklich lange Gedanken gemacht. Woher kommen wir? Aus der Erde. Wohin gehen wir irgendwann mal? Wir werden wieder zur Erde." Masken aus Chemie seien also nicht gut, deswegen sei er in den Garten gegangen und habe sich Erde geholt. Und die müsse jetzt ins Gesicht.

Dieter Bohlen: Irres Video beinhaltet Schönheitstipps

In die Kamera zeigt Dieter Bohlen stolz eine Schüssel voller Erde. "Ihr nehmt diesen Boden und schmiert euch den ins Gesicht", so der DSDS-Juror. Gesagt, getan: Kurze Zeit Später ist Bohlens Gesicht komplett braun angeschmiert. "Riecht auch so richtig nach Garten, nach Frische", meint der Pop-Titan fröhlich. Nun müsse man die Maske kurz einwirken lassen, danach habe man "einen Teint wie Brad Pitt mit zwölf".

Mehr Dieter-Bohlen-News: Er nimmt seine Fans mit aufs Klo und spricht übers "große Geschäft"

DSDS-Juror Dieter Bohlen gibt Beauty-Tipps: Fans finden Video von Poptitan "peinlich"

Die Reaktionen auf Dieter Bohlens Video sind wahrlich gespalten. Einige Fans reagieren mit lachenden Smileys und kommentieren: "Marktlücke: Ab Montag bei Obi" oder "Torfbohlen". Andere wiederum sind von dem ironischen Clip so gar nicht begeistert und finden: "Langsam wirst du senil", "Sonst alles gut bei dir?" oder "Was ist mit dir los?" Sogar "peinlich" finden manche Fans das Video.

Doch auch Bohlens Anspielung auf "Bibi's Beauty Palace" entgeht den wenigsten. Die 26-Jährige gibt auf ihrem YouTube-Kanal ja regelmäßig Tipps zur Schöhnheitspflege, auch die ein oder andere Masken-Empfehlung kommt vor. "Auf jeden Fall qualitativer als Bibi" oder "Da kann sich Bibi ja was von dir abschauen", kommentieren die Fans unter den Beitrag.

