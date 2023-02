Diese Vasen helfen beim Arrangieren von Blumen und Zweigen

Was man nicht sieht: Ein Sieb im unteren Teil dieser Vasen namens Miyabi von Blomus hält die Zweige an Ort und Stelle. Die Gefäße sind von japanischen Kunst des Ikebana inspiriert und waren auf der Konsumgütermesse Ambiente zu sehen. © Franziska Gabbert/dpa-tmn

Ein blühender Zweig in einer Vase wirkt manchmal mehr als ein voller Blumenstrauß. Viele neue Vasen helfen mit kleinen Einsätzen dabei, Form und Farbe richtig ins Licht zu setzen.

Frankfurt/Main - Nur wenige Blumen ohne Grünzeug drumherum, wenn nicht gar nur ein einzelner Zweig: Das ist der große Trend in der Floristik. Statt dicht gebundener Bouquets werden nur einzelne Stücke arrangiert. Damit das leichter gelingt, gibt es eine Vielzahl von Ideen.

Zum Beispiel die Vase Miyabi von Blomus mit einem versteckten Gitter im Vasenwasser, in dessen Lücken man jeweils nur eine Blume steckt und anordnet. Eine ähnliche Lösung hat die Firma That sich ausgedacht: In der breiten Glasvase ist eine Halterung für einen dünnen Zweig eingelassen.

Elf kleine Löcher für elf Blüten

Die längliche Vase Rhizom von Klatt Objects hat nicht eine Öffnung, sondern elf kleinen Löchern, in die jeweils ein Trieb kommt. Man kann auch selbst kreativ werden, wie das Designbüro Bora.Herke.Palmisano auf seiner kuratierten Trendschau auf der Konsumgütermesse Ambiente in Frankfurt zeigte. Man nehme einen breiten Ast mit Rissen, lackiert ihn in einer schönen Farbe, legt ihn flach hin und steckt in den Riss einzelne Blütentriebe.

Hilfsmittel für japanische Trendfloristik Ikebana

Mit all diesen Ideen lässt sich ein Trend namens Ikebana einfacher umsetzen. Das ist eine Jahrhunderte alte Floristikkunst, die derzeit sehr beliebt ist. Dabei geht es nicht darum, einen möglichst opulenten, dichten Strauß mit vielen Blüten zu gestalten oder um Gebinde mit auffälligen Farben.

Elf kleine Öffnungen halten elf Blüten: Mit der Vase Rhizom von Klatt Objects lässt sich der aktuelle Floristiktrend zu lockeren Gestecken leicht umsetzen. Zu sehen auf der Konsumgütermesse Ambiente in Frankfurt. © Franziska Gabbert/dpa-tmn

Es geht bewusst darum, wenig zu sehen und jede einzelne Blüte zur Geltung kommen zu lassen. Wer wenige Blumen und Zweige arrangieren möchte, braucht Abstand zwischen ihnen, um Raum zur Betrachtung zu geben - dabei helfen die vielen neuen Vasen im Handel. dpa