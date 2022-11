10 / 10

Ihren Durchbruch feierte Natasha Lyonne 1998 mit der Komödie „Hauptsache Beverly Hills“, bevor sie in „American Pie“ (links) und „American Pie 2“ als Jessica kluge Ratschläge verteilte. Danach ging es zunächst bergab für Lyonne, die sich in den kommenden Jahren vor Gericht wegen Fahrerflucht und Hausfriedensbruch verantworten musste. Doch Lyonne fand zurück in die Erfolgsspur. Von 2013 bis 2019 war sie in der Serie „Orange Is the New Black“ zu sehen, seit 2019 läuft bei Netflix die von ihr mit entwickelte Serie „Matrjoschka“, in der Lyonne auch die Hauptrolle spielt. © IMAGO/Everett Collection/NurPhoto