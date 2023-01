Diane Keaton gratuliert sich selbst zu Geburtstag

Diane Keaton kommt gut als Single durchs Leben. © Chris Pizzello/AP/dpa

Mit ihrem Single-Status kokettiert Diane Keaton schon länger. Aber sie hat ihren Humor dabei nicht verloren.

Los Angeles - Oscar-Preisträgerin Diane Keaton hat sich zu ihrem 77. Geburtstag selbst auf Instagram gratuliert. „Happy Birthday an die Liebe meines Lebens... mich!“, schrieb die Schauspielerin („Manhattan“) an ihrem Geburtstag am 5. Januar. Dazu postete Keaton ein Video, das eine Montage von bunten Geburtstagstorten zeigt, während im Hintergrund eine Frau - womöglich sie selbst - „Happy Birthday to me, Happy Birthday, liebe Diane“ singt. Am Ende dieses Liedchens ist ein Lachen zu hören. Stars wie Andie MacDowell, Michelle Pfeiffer, Lucy Hale und Kris Jenner sprachen Keaton unter ihrem Post ihre Glückwünsche aus. dpa