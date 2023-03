Deutschlandbesuch: Das gilt es zu beachten, wenn Ihnen König Charles III. über den Weg läuft

Von: Annemarie Göbbel

Bevor König Charles III. und Königsgemahlin Camilla Ende März in Berlin und Hamburg landen: Mit diesen Tipps holen sie sich den letzten Schliff im Umgang mit den Royals.

Berlin – Obwohl das britische Königshaus auf der eigenen Webseite ausdrücklich keine offiziellen Verhaltensregeln beim Aufeinandertreffen mit den Royals ausgibt, ist das nur die halbe Wahrheit. Ein bisschen Knigge schadet nie, besonders nicht, wenn sich die Chancen auf ein Treffen mit König Charles III. (74) und Königsgemahlin Camilla (75) in Berlin, Potsdam und Hamburg Ende März drastisch erhöhen. Denn natürlich gibt es gewisse Regeln, deren Einhaltung als höflich erachtet werden – und bei deren Missachtung man ganz schön ungeschliffen dasteht. Neun Regeln helfen Ihnen auf dem royalen Parkett.

König Charles III. und Camilla sind es gewohnt, nach Protokoll behandelt zu werden

Schon beim Griff in den Kleiderschrank gibt es viel zu verspielen: Minirock, Hawaiihemd, Jeans, Sandalen, Shorts lässt man besser liegen. Als Frau garantiert der Griff zu Kleid, Kostüm oder Hosenanzug eine manierliche Optik, Herren manchen – je nach Anlass – im entsprechenden Anzug eine gute Figur.

1. Königspaar betritt den Raum

Vorausgesetzt Sie laufen Charles III. und Camilla nicht im Supermarkt über den Weg, sondern sind bei einem Empfang zugegen, heißt es Aufstehen, wenn der britische Monarch und seine Gattin den Raum betreten. Das Königspaar hat bei allem den Vortritt: beim Sprechen, beim Essen, beim Trinken, beim Abschied.

2. Knicks, Verbeugung, Händeschütteln?

Jede Frau, die König Charles und seiner Gemahlin Camilla begegnet, könnte einen leichten Knicks machen, Männer wiederum können sich verbeugen, es reicht dabei, den Kopf leicht zu neigen. Verpflichtend ist es nicht mehr, doch sogar die Familienmitglieder halten sich an den „Order of Precedence“, das Regelwerk der protokollarischen Rangordnung. Ist man dem Königspaar an dem Tag schon über den Weg gelaufen, ist man von erneutem Knicksen und Verbeugen entbunden. Keinesfalls reicht man dem Paar die Hand zum Handschlag. Seit Corona so gut wie undenkbar: Sollte der Monarch zuerst die Hand reichen, darf sie sanft geschüttelt werden.

Geht‘s daneben, landet niemand mehr im Tower – Peinlichkeiten sind trotzdem zu vermeiden

3. Richtige Anrede

Zunächst einmal: Wer König oder Königsgemahlin trifft, sollte schweigen, bis er selbst angesprochen wird. Danach heißt es „His Majesty“, Camilla entsprechend „Her Majesty“. Ist das erledigt, dürfen Sie zu „Sir“ und „Ma‘am“ übergehen, der im Englischen üblichen Kurzform von „Madame“.

4. Keine Berührungen

Es ist unhöflich, den König zu berühren. Gar nicht so einfach, sollte sich das britische Oberhaupt zu einem gemeinsamen Foto breitschlagen lassen. Beim Posieren dafür ist jeglicher Körperkontakt zu vermeiden. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Ihnen die Hand gereicht wird, gilt natürlich eine Ausnahme.

5. Nicht auf Politik oder Familie ansprechen

Adelsexperten raten, bei einem Gespräch mit dem König keine politischen oder anderweitig brisanten Themen anzusprechen. Gerne darf ein kleines Kompliment gemacht werden, überschwängliche Lobeshymnen sowie persönliche Bemerkungen sind jedoch unangemessen.

Besonders bei Tisch oder beim Tee wird offensichtlich, wer seine Hausaufgaben gemacht hat

Sollte König Charles bei seinem Deutschland-Besuch mit Motsi Mabuse das Tanzbein schwingen wollen, ist das eine große Ehre und Ausnahme für den „Let's Dance"-Star, denn eigentlich soll der Royal nicht angefasst werden

6. Bitte zu Tisch

Wer die Ehre hat, wie Motsi Mabuse (41) beim Staatsbankett in Berlin dabei zu sein: Setzen Sie sich erst, nachdem das Königspaar Platz genommen hat. Fangen Sie erst mit dem Essen an, wenn sie angefangen haben. Bleiben Sie am Tisch sitzen, bis das Königspaar gegangen ist, Handys lautlos oder ausschalten. Keine Fotoaufnahmen und natürlich keine Selfies oder Autogrammwünsche während des Essens. Die Mahlzeit ist beendet, wenn Charles III. das Besteck zur Seite legt. Beim Teetrinken wird der kleine Finger nicht abgespreizt.

7. Mit dem Rücken zum König

Es geht nicht mehr darum, im Blindflug die Tür zu treffen und womöglich in Stolperfallen zu geraten, vielmehr bedeutet die Regel, bei einem möglichen Spaziergang Schritt zu halten. Laufen Sie nicht vor dem König herum und kehren Sie ihm nie den Rücken zu, es gilt als ausgesprochen unpassend.

8. Autogramme und Selfies

Es ist keine Empfehlung, sondern ein offizielles Verbot: Die Königsfamilie darf keine Autogramme geben. Dadurch soll die Gefahr vor Signaturfälschungen minimiert werden. Charles und Co. unterzeichnen deshalb immer nur offizielle Dokumente. Auch Selfies lehnt das Königshaus in der Regel ab – besser sei es, ein „richtiges“ Foto der Royals zu machen.

9. Geschenke

Wer Charles III. oder Camilla etwas schenken möchte, sollte sich dessen bewusst sein, dass sein Geschenk öffentlich gemacht werden könnte. Experten der Royal Collection wachen über die Präsente und der Buckingham-Palast veröffentlicht einmal im Jahr eine Liste mit Geschenken, die die Mitglieder der royalen Familie bekommen haben. Verwendete Quelllen: royal.uk/greeting-member-royal-family, thebritishschoolofexcellence.com