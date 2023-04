„Detlef Mausi hat geslayt“: Detlef D. Soost verzaubert Internet mit Tanz-Choreo

Von: Luis Teschner

Ein TikTok-Video zeigt Detlef D. Soost bei Proben für eine Tanzperformance auf einer Friseurmesse. Nutzer in den Kommentaren sind begeistert.

Düsseldorf – Den meisten ist er aus seiner Zeit als Juror der Sendung ‚Popstars‘ ein Begriff. Bereits damals war der gebürtige Berliner vor allem für seine Tanzchoreografien bekannt und beliebt. Die Rede ist – natürlich – von Detlef D. Soost. Mit seiner Tanzschule und 60 Partnerclubs in ganz Deutschland ist er auch heute aus der deutschen Tänzerszene nicht wegzudenken.

Detlef D. Soost erhält auf TikTok viel Zuspruch für ein Video einer Tanzprobe. © Robert Schlesinger/dpa

Online war Soost kürzlich mit Probenvideos zu einer Tanzperformance auf der Top Hair Friseurmesse in Düsseldorf zu sehen, die am 1. und 2. April 2023 stattfand. Die kurzen Clips zeigen Soost mit seiner Tanzgruppe, wie sie zum 2000er-Hit „Lose my breath“ von Destiny‘s Child tanzen. In den Kommentaren findet sich viel Zuspruch für Detlef und seine Moves.

TikTok liebt tanzenden Detlef D. Soost – „Ich liebe Detlef“

Ob der schon immer als Glatzkopf bekannte Detlef D. Soost der richtige Kandidat für den Show-Act einer Friseursmesse ist, sei mal dahingestellt. Wer ihn mit Haaren sehen möchte, muss wohl seinen Auftritt in der RTL-Serie „Undercover Boss“ ansehen, in der er eine Perücke trug. Unabhängig davon kommt seine feurige Choreografie voller Hüftschwung aber sehr gut an und die meisten Nutzer schreiben Komplimente – auch zu seinen ‚Haaren‘:

„Detlef Mausi hat geslayt“

„Gib ihm gööörl“

„Ich liebe Detlef“

„Aber Detlef hat auch mit Abstand die schönsten Haare“

Das Video wurde auf TikTok über 180.000 Mal angesehen – Soost und seiner Tanzgruppe (von der Tanzsportschule Tanz an in Schweinfurt) ist also durchaus ein kleiner viraler Moment gelungen. Auf Instagram findet sich außerdem ein ganzes Video der knapp 5-minütigen Tanzshow bei der Friseursmesse.

Darin sind Soost und seine Tänzer zu sehen, wie sie zu einem Medley verschiedener Lieder, u. A. „Buttons“ von den Pussycat Dolls und „I came here for love“ von Sigala tanzen. Dem Applaus nach der Aufführung nach zu urteilen, kommt die Perfomance im echten Leben mindestens genauso gut an wie online.

Letztes Jahr trat Detlef D. Soost bereits im ZDF-Fernsehgarten auf und begeisterte dort ebenfalls das Publikum. (lute)