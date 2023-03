Der Countdown läuft: Wer findet sich auf der streng überwachten Gästeliste zur Krönung Charles III.?

Die britische High Society wartet ungeduldig auf Einladungen zur Krönung. Wer schon aufatmen kann, weil sein Platz in der Westminster Abbey gesichert ist, erfahren Sie hier.

London – Wenn König Charles III. (74) und Königsgemahlin Camilla (75) gemessenen Schrittes in der ehrwürdigen Westminster Abbey zur Krönung schreiten, werden Tausende vor Leinwänden und Bildschirmen zusehen können. Doch nur 2.000 geladenen Gästen ist es vorbehalten, hautnah dabei zu sein und den Duft des Krönungsbalsams einzuatmen, wenn sich die Krone tatsächlich aufs Haupt des Monarchen senkt und er die Insignien der Monarchie überreicht bekommt. Eine Handvoll erlesener Gäste darf sich jetzt schon den Kopf über die Garderobe zerbrechen, weil ihr Platz gesichert ist. Hier die Details.

Die einmalige Gelegenheit, hautnah bei einer Krönung dabei zu sein, wollen alle ergreifen

Während die offizielle Gästeliste noch nicht veröffentlicht wurde, kursieren weiterhin Spekulationen darüber, wer zur Zeremonie von historischer Tragkraft eingeladen wurde und wer nicht. Während der Ablauf der Krönung schon steht, ist inzwischen auch einiges zur Prozession aus der Westminster Abbey nach dem Gottesdienst bekannt. Sie sei laut The Times „auf arbeitende Mitglieder der königlichen Familie beschränkt“. Das bringt Royals wie Prinzessin Eugenie (33) und Beatrice (34) ins Hintertreffen, während etwa der Herzog von Kent (87) teilnehmen soll. Erwartet werden auch der Prinz (40) und die Prinzessin von Wales (41) sowie ihre drei Kinder Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4). Der in Ungnade gefallene Prinz Andrew (63) wird als Bruder des Königs, obwohl er kein aktiver Royal mehr ist, dennoch erwartet.

Als gesetzt gilt der Rest der arbeitenden Royals, namentlich Prinz Edward (59) mit Ehefrau Sophie (58), Charles‘ Schwester Prinzessin Anne (72) mit ihrem Ehemann, Vizeadmiral Sir Timothy Laurence (68). Ebenfalls an der Prozession teilnehmen werden Cousins und Cousinen der verstorbenen Queen (96, † 2022) wie der Herzog von Gloucester (78), Prinzessin Alexandra (86) und die Herzogin von Gloucester (76). Erwartet werden auch vollzählig die Enkelkinder der Queen, inklusive Prinz Harry (38) – fraglich ist noch, ob mit Kindern? Camillas Kinder sollen sogar eine Rolle bei der Krönung übernehmen.

Warum wurde die Gästeliste von 8.000 auf 2.000 Gäste gekürzt? Laut The Telegraph werden 2.000 Menschen am 6. Mai an der Krönung von König Charles in der Westminster Abbey teilnehmen. Die Begrenzung ist begründet mit dem Hinweis, „man wolle Gesundheits- und Sicherheitsbeschränkungen Rechnung zu tragen“. Während das immer noch der Anzahl der Gäste bei der Hochzeit von Prinz William und Kate Middleton ähneln würde, ist es ein Viertel der Anzahl der Menschen, die bei der Krönung von Königin Elizabeth II. vor 70 Jahren dabei waren. König Charles wollte die Tradition mit einer abgespeckten Version seiner Krönung bewusst brechen.

Gekrönte Häupter Europas, der Welt, politische Führer und Glaubensvertreter werden kommen

Viele weitere gekrönte Häupter werden erwartet. Albert (65) und Charlène von Monaco (45) haben ihre Teilnahme bereits verkündet. Auch Japans Kronprinz Akishino (57) und Kronprinzessin Kiko (56) haben zugesagt. Weiter geht es mit dem Hochadel, der auch am Staatsbegräbnis Queen Elizabeths II. geladen war: König Philippe (62) und Königin Mathilde (49) von Belgien, Kronprinz Frederik (54) und Kronprinzessin Mary (50) von Dänemark, dem König (43) und der Königin von Bhutan (32), König Letsie III. (95) von Lesotho, die Luxemburger, die Spanier, die Niederländer, die Norweger. Auf Königin Margrethe II. (82) von Dänemark muss Charles womöglich verzichten, da sie sich gerade von einer umfangreichen Rückenoperation erholen muss.

Nun folgen Führer und Glaubensvertreter aus aller Herren Länder. Der britische Premierminister Rishi Sunak (42) sowie ehemalige Premierminister. Glaubensführer und Vertreter des Commonwealth of Nations werden voraussichtlich ebenfalls an der Krönung von König Charles in der Westminster Abbey teilnehmen. Da der Monarch im Vorfeld verlauten ließ, er wolle den Glauben schützen, werden Glaubensführer aus verschiedensten Religionen erwartet. Ohne Zweifel, die High Society ist im Krönungsfieber. Verwendete Quellen: thetimes.co.uk, hellomagazine.com, telegraph.co.uk