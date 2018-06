Denise Temlitz löscht alle Pärchen-Fotos - und packt aus, wie es um ihre Ehe mit Pascal steht

In ihrer Instagram Story macht Denise Temlitz nun klar wie ihr Beziehungstatus lautet.

Bei Denise Temlitz und ihrem Ehemann Pascal Kappés gibt es nicht mehr viel zu retten. Vor kurzem erst wollte sie noch um ihre junge Ehe kämpfen - jetzt äußerte sie sich wie es um sie und den Vater ihres Babys steht.

Berlin - Erst sorgte Pascal Kappés (28) vor einigen Tagen für große Aufregung als er alle gemeinsamen Bilder von ihm und seiner Frau Denise Temlitz (27) aus Instagram entfernte. Für Fans folgte jetzt die nächste Enttäuschung: Auch die schwangere Denise beseitigte alle Pärchen-Fotos aus Instagram, wie extratipp.com* berichtet. Ein klares Statement ihrerseits zeigt: Bei den beiden wird so schnell nichts mehr, wie es mal war.

+ Alle süßen Pärchen-Fotos sind nun beseitigt. Denise Temlitz macht klar: Um ihre Ehe steht es schlecht. © Screenshot Instagram

Erst Pascal Kappé - jetzt löscht auch Denise Temlitz alle Fotos

Die ehemalige Bachelor-Kandidatin erwartet ihr erstes Kind von ihrem Ehemann Pascal Kappés - doch vor zwei Wochen schockte sie mit einer emotionalen Instagram-Story die Fans: Pascal und sie brauchen erstmal Abstand. Während Pascal sich nicht dazu äußerte und rasch alle gemeinsamen Fotos entfernte, versuchte sie die Wogen nochmal zu glätten. Doch damit soll nun Schluss sein.

+ Denise Temlitz und ihr Mann Pascal hatten erst nur Abstand - doch jetzt scheint ganz Schluss zu sein. © Screenshot Instagram

Denise Temlitz gibt klares Statement über Beziehung

Seit Sonntag gibt es auch auf dem Instagram-Account der werdenden Mutter keine einzige Erinnerung an die Ehe mit Pascal mehr zu sehen. In ihrer Story gibt die 27-jährige Berlinerin nun auch ein klares Statement zu ihrem Beziehung-Status ab: "Ich bin glückliche Single Mom." Sie schreibt, für sie gibt es jetzt nur noch einen Mann in ihrem Leben - und zwar ihren ungeborenen Jungen.

+ Mit diesem Beitrag in ihrer Instagram-Story macht sie nun endgültig klar: Ich bin Single. © Screenshot Instagram

Das sorgt bei vielen Fans für Verwunderung - schließlich postete sie erst letzte Woche noch ein altes Kuschel-Foto von ihr und Pascal, schrieb darunter wie sehr sie ihn liebt und dass man um Liebe kämpfen muss. Ist nun nach 13 schönen Wochen Ehe alles vorbei? Ein weiterer Beitrag in ihrer Story zeigt klar: Ja.

Denise Temlitz hat kein gutes Wort mehr für Ex übrig

Dort berichtet die 27-Jährige ihren Fans: "Ich war einfach dumm... und hab jetzt erst wieder einmal nach gewissen Dingen gecheckt, dass der Mann nicht eine einzige Träne von mir verdient hat." Das hört sich nach richtig Ärger an. Was genau zwischen den beiden ehemaligen Turteltäubchen vorgefallen ist, wird wohl vorerst noch ein großes Rätsel bleiben.

+ "Ich war einfach dumm..." - wohl bereut Denise Temlitz ihren Versuch, um die gescheiterte Ehe zu kämpfen. © Screenshot Instagram

Denise Temlitz möchte sich nun ganz auf die Geburt ihres Sohnes vorbereiten. Inwiefern Pascal Kappés daran noch teilhaben wird, ist ebenfalls unklar. Ob es so wie bei Bonnie Strange ausgeht, deren Ex nicht ins Krankenhaus durfte, oder so wie bei Matthias Höhn und Jenefer, die auch nach der Trennung noch ein gutes Team sind? Das wird die Zeit zeigen.

* extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.





Natascha Berger