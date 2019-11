Nach Demütigung für Boris Becker: Lilly Becker kauft Boris' Trophäe von Pocher zurück

Ausgerechnet Boris Beckers Rivale Oliver Pocher schlug bei der Auktion zu und sicherte sich seine Trophäen - nun kaufte Lilly Becker eine zurück.

82 Erinnerungsstücke aus Boris Beckers Tennis-Karriere wurden versteigert

Comedian Oliver Pocher ersteigerte zwei Trophäen - eine Demütigung für Becker

Beckers Noch-Ehefrau ersteigerte eine Trophäe jetzt zurück

Update vom 18. November, 22.35 Uhr: Bei der 10. Charity-Gala zur Förderung der Inklusion war auchLilly Becker (43) geladen. Die Noch-Ehefrau von Boris Becker (51 ) war als Laudatorin für die gelähmte Radfahrerin Kristina Vogel geladen, wie bild.de berichtet. Moderator war Oliver Pocher (41) - und der sorgte für eine Überraschung. Er hatte zuvor bei einer Zwangsversteigerung zwei Glas-Trophäen von Boris Becker ersteigert (wir berichteten unten). Gerade in Anbetracht der Fehde zwischen den beiden Männern war das eine Schmach für Becker.

Lilly Becker ersteigert Boris Beckers Trophäe von Pocher zurück

Laut dem Nachrichtenportal bot Pocher nun überraschend Beckers Vize-Trophäe der ATP-WM von 1994 wieder zum Verkauf an - und niemand anderes als Lilly Becker ersteigerte die Trophäe - für sage und schreibe 10.000 Euro. „Das gehört in die Becker-Familie“, sagte die 43-Jährige Oliver Pochers Tweet zufolge dazu. „Was für eine Frau!“, ist Pochers Kommentar dazu. Ob Lilly Becker sie es ihrem Ex zurückgeben wird?

Was für eine Frau!! Lilly Becker ersteigert für 10.000€ meinen Pokal von Boris Becker für den guten Zweck! (Die Sophie Scholl Schule in Bad Nauheim)

Lilly: „Dieser Pokal gehört der Becker Familie“ @TheBorisBecker #itscominghome #respect #Inklusion pic.twitter.com/dfEh5oZ6mD — Oliver Pocher (@oliverpocher) 16. November 2019

Demütigung für Boris Becker: Ausgerechnet Oliver Pocher ersteigert seine Trophäen

Ursprungsmeldung vom 16.Juli 2019: London - Ganze 82 Erinnerungsstücke aus der Tennis-Karriere von Boris Becker kamen in London unter den Hammer. Wie die Bild berichtet, hat auch Comedian Oliver Pocher mitgeboten - und zwar erfolgreich. Pocher sorgt auch mit einem Tanz-Clip auf Twitter für Wirbel.

Zwei TennisTrophäen von Boris Becker gehören jetzt Oliver Pocher

Oliver Pocher ersteigerte dem Bericht nach zwei Glas-Trophäen, unter anderem den Vize-Cup für die Tennis-WM 1994. Damals unterlag Becker Pete Sampras. Pocher bezahlte dafür insgesamt 23.035 Pfund (umgerechnet rund 25.600 Euro), wie die Bild weiter schreibt.

+ Viele Erinnerungsstücke von Boris Becker kamen bei einer Auktion unter den Hammer. Comedian Oliver Pocher hat mitgeboten. © Instagram/Oliver Pocher

Boris Becker und Oliver Pocher hatten eine öffentliche Fehde

Das ist eine kleine Überraschung, wenn man die Vorgeschichte der beiden kennt. Sie leisteten sich den ein oder anderen öffentlichen Streit auf Twitter. Einmal ahmte der Comedian ein Foto des Ex-Tennisprofis nach - der fühlte sich direkt angegriffen und schrieb auf Twitter: „Oliver Pocher: Halte einfach deine Klappe und kümmere dich um deine eigene Familiengeschichte (kompliziert genug...) anstatt dumm unqualifiziert daher zu reden (fällt dir wohl schwer)“.

Pocher holte zum Gegenschlag aus und schrieb mit Blick auf Beckers Finanzen: „Mach Dir keine Sorgen, Du wirst auch nie wieder das Geld verdienen, welches Du anderen schuldest. Soviele Tschechische Casinos gibt’s nicht.“ Der Streit hat eine lange Vorgeschichte: Sandy Meyer-Wölden, die Ex-Frau von Pocher, war zuvor mit Boris Becker verlobt.

Oliver Pocher äußert sich zur Boris-Becker-Auktion

Gegenüber der Bild sagte Pocher: „Boris Becker ist eine deutsche Tennis-Legende. Er hat uns viele grandiose Nachmittage und Nächte vorm TV geschenkt. Jetzt sollten wir auch mal was zurückgeben. Ich habe meinen Teil gern dazu beigetragen.“ Um alle Zweifel zu beseitigen, wie er das meinte, postete Pocher am Freitag auf Instagram ein Video aus dem vergangenen Jahr: Dort hatte er sich, als Boris Becker verkleidet, unter anderem über dessen finanzielle Situation lustig gemacht.

Mehr als 700.000 Euro kommen bei Boris-Becker-Auktion zusammen

Die Auktion lief seit dem 24. Juni beim britischen Auktionshaus Wyles Hardy & Co. Am Donnerstag endete die Auktion - insgesamt kamen 765.000 Euro zusammen. Ein britisches Gericht erklärte Becker im Juni 2017 für insolvent - der Auktionserlös geht an seine Gläubiger.

Schulden in Millionenhöhe und ein Insolvenzverfahren kratzen am Image von Boris Becker (immerhin: bei einem Besuch in Saint-Tropez zeigte sich Boris Becker entspannt an der Seite einer Blondine. Mit ihr hielt Boris Becker sogar Händchen.) Doch die Tennis-Legende scheint unbesorgt – dank eines Milliarden-Jokers, wie merkur.de* berichtet. Wimbledon lässt Boris Becker ganz anders aussehen, offenbar. Wie er sich beim Grand-Slam-Turnier zeigt, haut seine Fans um. Dass Oliver Pocher gern mal mit seinen Aktionen öffentlich für Aufsehen sorgt, ist bekannt. Gegen Model Heidi Klum und Moderatorin Sylvie Meis stichelte er auf seinem Instagram-Account.

In einem New Yorker Supermarkt wurde Boris Becker bei einem Bierkauf nach dem Ausweis gefragt.

Video: Olli Pocher ersteigert Boris-Becker-Trophäen

